Salta rechazó un pedido de Bolivia para que deje de cobrar atención médica a extranjeros. 

Sin embargo, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, confirmó que no revertirá la medida implementada que establece el cobro por atención médica a extranjeros.

En ese sentido, el gerente del Hospital San Vicente de Paul, Fabián Valenzuela, contó que la cónsul había sido recibida hace unas semanas para discutir la cuestión y afirmó que “tuvimos una reunión en la que se le explicó que la ley se va a cumplir a rajatabla, ya que es una normativa provincial. Vamos a mantener firmemente esta medida, que fue dictada por el gobernador y avalada por la Legislatura de la Provincia de Salta”.

image.png

Valenzuela destacó que, a pesar de las gestiones diplomáticas, la decisión de la administración provincial es firme en donde señaló que “la ley es clara y no habrá cambios. La atención médica a extranjeros se cobrará conforme a la normativa establecida”.

Por su parte, el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, declaró que “acá en Salta y en la Argentina tenemos muy buena salud pública. Por eso, no me gusta cuando se habla de reciprocidad con el vecino país, porque ningún salteño o argentino va a Bolivia a hacerse atender. Allá te cobran absolutamente todo, de hecho han fallecido pacientes en la puerta del hospital porque no han querido atenderlos”.

Salta se convirtió en la primera provincia en exigir el pago a extranjeros

Desde la implementación de esta normativa en febrero de 2024, Salta se convirtió en la primera provincia en exigir el pago por servicios médicos a extranjeros.

Esta política llevó a otras provincias a considerar medidas similares. Además, el gobernador Sáenz solicitó a los diputados nacionales que presenten un proyecto de ley para establecer esta normativa a nivel nacional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.