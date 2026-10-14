Alerta por los juguetes Squishy: dispusieron su prohibición en todo el país.

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial dispuso la prohibición nacional de los juguetes tipo Squishy de la marca Pinch Family, luego de que se detectaran niveles de ftalatos que motivaron la intervención de las autoridades.

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Los juguetes blandos tipo Squishy de la marca Pinch Family ya no podrán venderse en Argentina. La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial ordenó prohibir su comercialización en todo el país tras detectar niveles de ftalatos en estos artículos.

La prohibición quedó establecida este miércoles a través de la Disposición 804/2026. La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) precisó, mediante un comunicado, que los artículos involucrados son figuras de plástico blando de origen chino , que se vendían en negocios físicos y también por medio de redes sociales y sitios de venta en línea.

La decisión estuvo respaldada por los controles llevados adelante por el Observatorio del Juguete y por las pruebas de laboratorio realizadas por la CAIJ.

El organismo cuenta con la acreditación del Organismo Argentino de Acreditación, que avala la competencia técnica del laboratorio para efectuar este tipo de ensayos.

La entidad advirtió que las pruebas realizadas sobre los productos arrojaron niveles de ftalatos que excedían más del doble del límite establecido. Estas sustancias están sujetas a restricciones del Ministerio de Salud debido a los posibles riesgos que su presencia puede implicar para los chicos.

Los ftalatos son compuestos empleados en la fabricación de ciertos plásticos para aumentar su flexibilidad. Su presencia en los juguetes está regulada con el objetivo de proteger la salud infantil y evitar que los chicos entren en contacto con productos que superen los límites permitidos por las normas de seguridad.

Las recomendaciones de las autoridades

Frente a los riesgos detectados, la CAIJ aconsejó a los padres y cuidadores no comprar los juguetes alcanzados por la medida y dejar de utilizarlos si ya se encuentran en sus casas.

También remarcó la importancia de verificar que los productos tengan el marcado de conformidad correspondiente y exhiban información en español que identifique al fabricante o al importador.

La prohibición de los juguetes de PINCH FAMILY se conoció después de que la CAIJ alertara, en julio, sobre otro producto importado con componentes que superaban los límites establecidos.

Se trata del “Squeezy Dumpling”, un juguete blando con forma de gyoza que contenía 20 miligramos de benceno por kilogramo en su superficie exterior, cuatro veces más que el máximo permitido por la normativa local, de 5 mg/kg.

La denuncia presentada por la entidad ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor también alertó sobre los posibles riesgos para la salud. Según sostuvo la CAIJ, el benceno puede ingresar al organismo a través de la piel durante el uso habitual del producto.

Mayo Clinic, por su parte, vincula la exposición a esta sustancia con un mayor riesgo de ciertos tipos de leucemia. A esto se sumó la falta del Marcado de Conformidad, de advertencias en castellano y de los datos de un importador responsable.