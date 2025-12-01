lunes 01 de diciembre de 2025

1 de diciembre de 2025 - 07:05
Salud

Cómo reemplazar el pan en el desayuno: la alternativa nutritiva y saludable

Introducir otros alimentos en el desayuno es lo mejor para la salud según expertos, que elimina el pan y los huevos de la primera comida del día.

Por  Redacción de TodoJujuy
Cómo reemplazar el pan en el desayuno: la alternativa nutritiva y saludable. 

La elección de los alimentos para el desayuno influye en la dieta diaria y el bienestar a largo plazo. En este contexto, uno de los más consumidos es el pan. Sin embargo, no es recomendado por los especialistas en nutrición. Los detalles, en la nota.

La alternativa nutritiva y saludable en el desayuno: adiós al pan

Entre las alternativas más saludables, los expertos aconsejan intercambiarlo por la avena. Un estudio realizado a 55.000 adultos de Dinamarca identificó que este alimento ayuda a prevenir enfermedades cardíacas.

Su capacidad para proporcionar energía de manera sostenida y su valor energético hacen que sea una recomendación habitual para la primera comida del día. Además, según una investigación científica reciente, sería la mejor opción para sustituir a los huevos y el pan blanco si se quiere cuidar el corazón.

El descubrimiento surgió a raíz de una investigación sobre los hábitos del desayuno de 55.000 adultos daneses sin historial de problemas cardíacos. Los autores hicieron un seguimiento a estos individuos durante más de 13 años y durante este tiempo comprobaron en qué proporción habían sufrido un accidente vascular y cuál era su primera comida del día habitual.

Según los números de la investigación publicada en la revista científica 'Stroke', la diferencia entre quienes desayunaban pan blanco o huevos y los que elegían la avena suponía un 4 % de mayores posibilidades de sufrir un problema cardiovascular.

La explicación de los científicos daneses consiste en que desayunar avena y nunca cereales refinados mejora las condiciones del colesterol, lo que supone una gran ventaja frente a riesgos de un accidente un infarto, un infarto isquémico o un infarto hemorrágico.

Por comparación, también es mejor que los huevos, ya que que estos pueden provocar una pequeña obstrucción arterial que derive en un infarto isquémico.

El reemplazo del pan por la avena es sencillo gracias a la versatilidad del cereal: puede prepararse como galletita mezclando con banana madura, o en forma de tortillas, combinándola con huevo y una pizca de sal.

También, se puede agregar miel para cambiar el perfil de sabor. Además, la avena puede incorporarse a batidos proteicos o licuados frutales, enriqueciendo la bebida con fibra y beneficios nutricionales extras.

Los otros beneficios de la avena

Este cereal está disponible en diferentes formas, como hojuelas, harina, salvado y bebida vegetal. La avena es muy versátil y puede ser añadida a frutas y yogur, o utilizada en diversas recetas, como panqueques, panes o galletas.

Controla los niveles de azúcar en la sangre: por ser rica en fibras, la avena disminuye la velocidad de absorción de azúcar de los alimentos, ayudando a controlar los niveles de glucosa en sangre, evitando así la resistencia a la insulina y la diabetes.

Favorece la pérdida de peso: la avena es un gran aliado en las dietas para perder peso, ya que sus fibras aumentan el tiempo de digestión de los alimentos, prolongando la saciedad y disminuyendo el consumo de alimentos a lo largo del día.

Fortalece el sistema inmunitario: la avena es rica en zinc, un mineral con potente acción antioxidante y antiinflamatoria, que es importante para el desarrollo y mantenimiento de las células del sistema inmunológico, participando en la cicatrización de las heridas y ayudando a la recuperación de gripes y resfriados.

Mantiene el buen funcionamiento del intestino: ayuda a mantener el buen funcionamiento del intestino, ya que es rica en fibras insolubles, un tipo de fibra que estimula los movimientos naturales del intestino, facilitando la eliminación de las heces y combatiendo así el estreñimiento.

Fortalece los huesos: es rica en fósforo y magnesio, minerales importantes para la formación y fortalecimiento de los huesos, la avena ayuda a prevenir situaciones como fracturas y enfermedades como la osteoporosis.

