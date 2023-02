Conectar con la vuelta a clases

Veamos un ejemplo para hacerlo más práctico. Estamos a un par de días del comienzo de clases y aún no tengo nada preparado para el cole. Entonces pensemos, ¿Qué es lo más importante a preparar? Y creo que los útiles, las mochilas y quizás los uniformes. Y si me consultan diría que es muy bueno que la preparación pueda ser en conjunto, que trabajemos en equipo y todos colaboremos, desde los más pequeños a los más grandes.

Y atentos que para los más pequeños armar sus elementos de trabajo para la escuela les sirve mucho para aprender a manejarlos, a ordenarlos, y también comenzar a adquirir hábitos a la hora de prepararse y dejar todo listo el día anterior. Y en caso de que tengamos hijos adolescentes, dejarlos decidir es importante, pero guiarlos y acompañarlos también. A veces parece que lo saben todo, pero no siempre es así.

Y bueno, para aquellos lectores que me van siguiendo y aún no compraron nada… Les diría que no entren en pánico y también intenten dar prioridad a lo que deben comprar y preparar. Siempre hay una manera de llegar a tiempo y pedir ayuda no está de más.

Otro aspecto muy importante para el primer día, si ya estamos muy tranquilos y lo tenemos todo en cuestión de materiales y vestimentas; sería intentar organizar nuestras Rutinas, sobre todo si somos muchos integrantes con muchas actividades y horarios cruzados. Poder saber lo que tendré que hacer diariamente colabora a una buena adaptación en cuanto a tiempos y tareas. Se sabe que nuestros niños y adolescentes, funcionan mejor cuando saben lo que les espera, y sobre todo cuando pueden anticiparse y preparase para ello. Con esto no quiero decir que los adultos no lo requerimos, es fundamental que nosotros lo fomentemos y desarrollemos todos los días, es decir; prediquemos con el ejemplo.

Así que, frente a este punto, sólo me detendré a repetir lo que siempre sostengo en el espacio de terapia. Una tarea esencial a nuestras rutinas, son los horarios y calendarios. Contar con estas herramientas visuales es de mucha ayuda y más cuando somos muchos o tenemos mucho por hacer. Pero ¡ojo! que acá no hablo sólo del horario escolar de cada niño o adolescente, hablo también de tener el horario semanal con las actividades recreativas y obligatorias que realizamos cuando no estamos en la escuela. Y no es una mala opción organizar esos horarios con los tiempos libres o de esparcimiento, horas de tareas y también sirve establecer los horarios de baño y descanso. Acá todo tiene la misma importancia.

Muchos se preguntarán el “por qué” del uso de Calendarios. Se trata de una herramienta que nos organiza en tiempo y espacio, que colabora para que los más pequeños comiencen a comprender la estructura de una semana y luego del mes, diferenciar los fines de semana y sobre todo los feriados. Es otro aspecto de organización que colabora mucho para que no se sientan perdidos y tampoco pregunten constantemente el día que es, cuánto falta o qué hay que hacer. Y como herramienta de ayuda para registrar en fechas lo que tengo que hacer, el cumpleaños de alguien, un turno médico o un viaje de trabajo ¡es muy útil!

Hasta acá contamos con todas las estrategias que nos permitirán llegar muy bien a nuestro primer día. Pero no quisiera dejar de prestar atención a esos comienzos, que para algunos puede generar cierta ansiedad, preocupación y hasta provocar mucho miedo. Cuando hablo de “Conectar con la vuelta”, me refiero no sólo a prepararnos en organización, sino también a estar preparados emocionalmente. No todos regresan seguros y con todas las ganas.

Por eso detenernos un momento a pensar si nos toca una nueva etapa, brindar un espacio para que puedan expresar lo que sienten o cómo se sienten, pasa a ser otra estrategia fundamental. Quizás descubrimos algo que no nos están diciendo, pero sí lo sienten, y el preparase también ayuda en ese inicio. Y por qué no preguntarles si ese primer día quieren estar acompañados.

Lo aclaro porque muchas veces algunos padres en la primera experiencia de incorporación en las salitas de los más pequeños, en la llegada salen escondiéndose, pero al mismo tiempo el mensaje fue que van a estar con ellos que no tengan miedo. ¡NO! Justamente ellos necesitan la seguridad, la preparación previa y no la mentira. “Yo te acompaño, vas a entrar con tu seño y tus compañeros y luego a la salida te voy a buscar”. Digamos que esto sería lo mejor para que la experiencia no sea de abandono y luego los más pequeños crezcan en su ansiedad a la hora de separarse de sus padres.

Por otra parte, están los más grandes a quiénes hablarles antes y después del inicio es fundamental, porque a veces puede suceder que la vuelta los tenga muy entusiasmados, pero pueden ocurrir situaciones o eventos que si no lo hablamos o prestamos la debida atención, van provocando experiencias de malestar, que si no se resuelven a tiempo van marcando conflictos que a largo plazo pueden traer problemas serios. Así que, a poner en prácticas estas herramientas y les deseo a todos un excelente inicio de una nueva experiencia escolar…

Berenice Ruesjas

Lic. en Psicología MP 330