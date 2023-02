¿Cuánto dura el amor?

Probablemente no soy, ni seré la única que se hace esta pregunta, y en tiempos como los de hoy, donde las herramientas tecnológicas nos han facilitado tantas cosas; el amor también parece verse afectado por las conductas “Express”. Sostener relaciones de pareja largas y duraderas, se ha vuelto un enorme desafío para el “Amor Romántico” ese amor de pareja, cuando dos personas se unen sin importar la combinación del género, y desean estar juntas toda la vida.

Pero nos detengamos un momento y nos pongamos a pensar ¿Qué es amar? O al menos ¿Qué implica? Técnicamente el Amor es un sentimiento de atracción y deseo hacia una persona con la cual aspiro a compartir la vida. Probablemente estén pensando que, si se trata de un sentimiento, entonces sólo se puede amar con el corazón. Y ¡no! Les cuento que también se ama con todo el cuerpo. ¿Por qué? El cerebro o nuestra mente está muy involucrado en este proceso del amor, ya que, en el momento de sentir la atracción y el deseo por otra persona, se activa todo nuestro sistema mental y físico. Esto lógicamente no lo podemos ver, pero hay quiénes se han encargado de investigar y descubrir qué pasa cuando estamos enamorados.

En esa primera etapa, donde todos decimos que sentimos las famosas “mariposas en la panza”, es justamente porque nuestro cerebro está segregando una gran cantidad de hormonas que activan fuertemente el deseo de estar pegado a esa otra persona. Seguramente los que están a su alrededor, sienten que las personas enamoradas están ciegas, son pegajosas, y están perdidas; y sí, eso no se puede negar cuando se juega una fuerte atracción sexual y no existe nada más que estar junto a la pareja amada todo el día.

Afortunadamente este período se termina, sino no podríamos funcionar adecuadamente. Pero el amor, continua con una fase de atracción, dónde las personas disfrutan de estar juntas porque en su cerebro se activa el sistema de recompensa, por lo cual estar con la persona amada continúa siendo placentero e intenso.

Y finalmente viene la etapa de definición, la fase del “Cariño” donde este gran impulso del comienzo empieza a descender, las mariposas ya no están, la intensidad va disminuyendo y algunos dejan de sentir el deseo o la atracción del comienzo, y ven a la persona diferente, cambiada, o simplemente la ven tal cual es. Y llegamos al punto en el que vamos a comprobar si nuestra tolerancia a la frustración, es tan baja que todo va a terminar ahí, o si es lo suficientemente alta para continuar y mantener la relación.

¿Cuál es el secreto? Bueno, ninguno en realidad, simplemente es importante saber que en el amor el camino a transitar no es estático, sino dinámico, va cambiando y lo único que podemos hacer las personas es transitarlo, pero teniendo en cuenta nuestra expectativa. Si es muy alta, esperaremos más de lo que el otro nos puede dar, entonces lógicamente la relación se va a terminar. Quizás es eso lo que sucede en estos días, aspiramos a que el amor tenga todo lo bueno, nada malo, nada difícil.

Algo que sí es fundamental a una relación de amor romántico, es el Diálogo. Otro componente por el cual las relaciones siempre quiebran cuando esto no está.

Pasemos a imaginarnos que estamos en una relación de pareja. Al comienzo hay tanta intensidad que el hablar obviamente está de más, y la atracción física lo dice todo. Y de repente, estamos en esta fase que necesita construcción, conversaciones para armar planes, para hacer acuerdos o simplemente contarnos cómo estamos o qué queremos. Y muchas veces las personas nos quedamos en nuestra mente, en nuestros pensamientos. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, dejamos de darnos regalos, de salir juntos a cenar, de compartir alguna actividad interesante, en sí dejamos de hablar. De un lado, quizás ese acostumbramiento no hace ruido, pero del otro mucho. Pero se sigue sin decir nada. Entonces llega un día importante, uno de los dos espera un regalo, una atención especial, un mimo. Y del otro quizás piensa que como no dijo nada, seguramente no quiere que hagamos nada. Silencio total, resultado: ambos frustrados y enojados por la actitud del otro, la relación desgastada.

¿Pudieron ven la falla? Entonces, ¿Qué podríamos hacer? Para empezar, evitar estar en nuestras cabezas, en nuestras suposiciones o ideas. Exponer los sentimientos o pensamientos es una condición fundamental, porque guardarlos lo que único que hace es desgastar aún más el vínculo de pareja.

Para cerrar y no aburrirlos, aunque este tema da para hablar ¡y mucho! La conclusión a la que arribo, es que el amor tiene fin sólo cuando no se puede sostener la “Reciprocidad”. Cuando sólo una parte de esa pareja aporta mientras la otra no, o el aporte es muy diferente, la relación se va apagando. Lógicamente tampoco podemos vivir de pasión y deseo, eso sí es una ilusión. El Amor Romántico, implica crecimiento, construcción, desarrollo y eso lo hace perdurable en el tiempo, porque los proyectos personales también cambian, las personas maduran y van atravesando etapas. Entonces, en definitiva, es la elección del otro el amor lo que los mantiene unidos.

Berenice Ruesjas

Lic. en Psicología MP 330