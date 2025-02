Este es el efecto del vinagre de manzana en los riñones, según los expertos

No obstante, aunque algunos estudios avalan ciertos efectos favorables, la evidencia científica sigue siendo escasa y, en muchos casos, contradictoria. Según Medline Plus, el portal de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, este vinagre se elabora mediante la fermentación del zumo de manzanas machacadas, proceso que produce ácido acético y varios nutrientes, incluyendo las vitaminas B y C.