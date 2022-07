Hablemos de MENSTRUACIÓN, derribemos mitos

¿Qué es lo NORMAL? En general se entiende por NORMAL en la medicina tradicional al parámetro que más veces se repite en la población general, es decir, al valor que representa a la mayoría (según modelos de estudio y medición del método científico). Por otra parte LO BUENO Y LO MALO hacen referencia a un juicio de valor moral, que tendrá sus características y prismas de observación para ser juzgados en función de la construcción social, cultural, religiosa que se haya hecho del objeto a observar.

¿Qué dice la medicina de la menstruación y su significado? La menstruación es el sangrado vaginal normal que ocurre como parte del ciclo mensual de la mujer. Todos los meses su cuerpo se prepara para un posible embarazo. Si esto no ocurre, el útero, se desprende de su recubrimiento interno (endometrio). Esta es la sangre menstrual, que sale del cuerpo a través de la vagina. Esta sangre es parte sangre y parte tejido del interior del útero. Los períodos suelen comenzar alrededor de los 12 años y continúan hasta la menopausia, cerca de los 51 años. La mayoría de las menstruaciones dura entre tres y cinco días, y se repite en ciclos de 21/35 días. NIH Biblioteca Nacional de Medicina de los EEUU

mestruacion productos Una campaña para liberar de impuestos los productos de gestión de la menstruación en México.

PODEMOS AFIRMAR, ENTONCES, QUE MENSTRUAR ES FISIOLÓGICO, ES DECIR, ES PARTE DE NUESTRA EXISTENCIA CÍCLICA COMO MUJERES; NO ES UNA ENFERMEDAD, NO ES SINÓNIMO DE NINGÚN ESTADO DEL QUE DEBAS AVERGONZARTE, NO ES SUCIEDAD, ES SALUD, POR LO TANTO, MENSTRUAR DEBERÍA SER PARA LA GRAN MAYORÍA DE LAS PERSONAS UNA VIVENCIA FLUIDA.

A modo de reflexión podemos decir que cada persona vive su menstruación de una manera única y particular, no hay verdades absolutas en torno a cómo se vive, y qué significa la menstruación en las diferentes culturas religiones, edades o momentos históricos. Siempre la guía debe ser el autoconocimiento, la conciencia profunda de nuestra existencia, la capacidad de percibir lo que nuestro cuerpo nos dice, cuidarnos, tratarnos amorosamente y recurrir a herramientas válidas para poder explicar/tratar síntomas y prevenir eventos adversos.

Ante un síntoma, una situación que no comprendan o simplemente para el control de rutina, la consulta medica ginecológica es una herramienta válida y útil.

Dra. Sofia Achem

Especialista en Ginecología

Sexología Clínica

MP 3470/32

Instagram: @hablemosdesexoyplacer