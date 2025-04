La palabra de expertos: ¿Comer un huevo al día es bueno para la salud?

Estudios recientes destacan los beneficios del consumo diario de un huevo en la salud y composición corporal.

¿Es recomendable comer un huevo al día?

De acuerdo con lo expresado por el doctor Alberto Cormillot, experto en obesidad, en una entrevista con colegas de Infobae, no hay inconvenientes en ingerir un huevo diario, incluso cuando se incluye carne en la alimentación habitual. Para quienes llevan una dieta sin productos cárnicos, la sugerencia puede aumentar a uno o dos huevos al día, siempre que no haya una condición de salud particular que lo desaconseje.