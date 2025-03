Las 10 formas de relajarse en la naturaleza y reducir el estrés

Pasar tiempo en la naturaleza tiene beneficios innegables para la salud mental, como la disminución del estrés y la mejora de la memoria. Sin embargo, si se pasa el día pegada a una pantalla (de teléfono, computadora, etc.), quizá haya olvidado cómo relajarse en contacto con la naturaleza.

El mundo natural puede ofrecer un refugio mental y emocional cuando necesitás desconectar y recargarte

Disfrute del paisaje.

Las películas basadas en imágenes generadas por computadora proyectadas en televisores 4K deslumbran nuestra imaginación, pero los espectáculos más alucinantes no siempre se encuentran en una pantalla. ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste temprano para ver el amanecer o intentaste escalar un cerro en el norte jujeño para ver la puesta de sol? El paisaje nos prepara para un día diferente ayudando a reducir el estrés.

Pasear por la naturaleza

Caminar es bueno para la salud, pero no todos los paseos son iguales. Caminar a velocidad de crucero por las calles urbanas no proporciona la misma satisfacción mental que hacer senderismo por una ruta local o sentir la arena de la playa entre los dedos de los pies. Tampoco es necesario que elija un destino específico, su objetivo no es caminar una distancia específica, sino sumergirse sin rumbo en una experiencia de descanso en el mundo natural que la rodea. Los japoneses lo llaman “baño forestal” y pueden ayudar a rejuvenecer una mente extenuada.

Medite sobre la música.

Muchos escuchan música para relajarse; pero esta vez viene un nuevo desafío. Dejemos encasa todos los aparatos electrónicos y simplemente nos predispongamos escuchar el entorno.

El sonido de la naturaleza resulta ser mucho más relajante que cualquier grupo de música; y ni hablar del entorno común que tenemos en las ciudades con los ruidos de bocinas, gente gritando, autos y hasta los sonidos propios de una oficina.

Para quienes no aguanten hasta las vacaciones y tengan ganas de aprovechar la primavera para viajar, las opciones para hacer turismo en Argentina son abundantes. La luz del sol suele ayudar a aliviar los síntomas de la depresión, como el bajo estado de ánimo y la fatiga. Según la ciencia, la fototerapia puede ayudar a tratar tanto la depresión mayor como la estacional (la vinculada al otoño e invierno).

Proponernos metas para cuidar la salud

Se trata de ponernos en forma. Solo para mejorar nuestro aspecto físico, sino muestra salud. Disfrutar del aire fresco mientras trotamos, o caminamos es el plan ideal. El gimnasio puede quedar reservado para los días de lluvia.

Pose en el paraíso.

El yoga aporta muchos beneficios físicos, como estirar el cuerpo y fortalecer la musculatura abdominal. También la relaja. De hecho, si está rodeada de la belleza de la naturaleza, según los estudios, practicar yoga en la naturaleza puede aumentar el flujo de endorfinas y elevar el ejercicio a niveles completamente nuevos. Intente saltarse al gimnasio y convierta un parque con vistas en su estudio de yoga.

Estudie al aire libre.

Si tiene que estudiar o digerir material escrito, aléjese de las luces fluorescentes y lea al aire libre bajo el cielo azul. Los entornos naturales pueden mejorar las capacidades cognitivas, como la memoria y la resolución de problemas. Por lo tanto, si desea retener más información para un examen importante o dar con la forma de captar un cliente valioso en el trabajo, puede que le resulte más sencillo conseguir su objetivo rodeada de aves y árboles, en lugar de en compañía de otros estudiantes y compañeros de trabajo parlanchines.

Prepare un pícnic.

Mochila matera o un bolso con frutas, sándwich, barritas de cereales y botellas con agua suele ser lo único necesario para un almuerzo al aire libre. La naturaleza facilita las relaciones sociales con otras personas, por lo que es el lugar perfecto para estrechar relaciones con sus seres queridos.

Villa Traful también es un destino muy valorado por los amantes de la pesca. Pescar puede ser una de las actividades más relajante. OJO! que esto depende de las personas. La ansiedad es una cuestión que hay que ir manejando poco a poco; por lo que ir de pesca quizás no sea el mejor plan para una persona ansiosa; si no viene acompañada de otras cosas.

La pesca es una buena opción

La pesca la lleva al aire libre, cerca de un cuerpo de agua y recompensa la paciencia. Todas estas son cosas buenas. Mejor aún, busque un sobrino o nieto y enséñele a pescar. Incluso si no atrapan (y liberan) nada, ambos crearán un recuerdo valioso para toda la vida. Con un poco de suerte, atrapará una perca que se convertirá en pez espada después de contar varias veces la historia en eventos familiares.

Mirá al cielo.

Miles de personas que observan las aves como pasatiempos saben algo: Hay una emoción especial cuando puedes reconocer a un ave con solo verla o por su sonido. Lo más probable es que su sucursal local de Audubon ofrezca caminatas gratuitas de observación de aves que están abiertas al público. O bien, recurra a Internet para obtener recursos gratuitos que la ayudarán a identificar las aves en su área. De cualquier manera, la observación de aves le da la excusa perfecta para relajarse en la naturaleza, con su cabeza en las nubes. Esa es una forma estupenda de hacer frente al estrés.

Dormí bajo las estrellas.

¡Esto no es para niños! Poder disfrutar del espectáculo de un cielo no contaminado con edificios ni ruidos exteriores es lo mejor que nos puede pasar. Hay que animarse y acostarse bajo las estrellas.

Empezar cuesta, lo importante es dar ese primer paso. Quizás no se puedan hacer todas las actividades de la lista; lo bueno es hacer algunas lejos del celular y las preocupaciones del día a día. Luego, a medida que el aire libre se vuelva más importante en su vida, se podrán planificar viajes a destinos más lejanos.

Debemos entender que estas escapadas no son “caprichos” ni “momentos de ocio”; sino el tiempo de respirar, calmar y cargar energías para salir adelante.