Los antidepresivos ayudan a aliviar el síndrome premenstrual grave. 

Los científicos aún no determinan la razón de que algunas mujeres desarrollen TDPM y otras no. Lo que sí saben es que el trastorno, que puede presentarse en cualquier momento de la edad reproductiva, es ocasionado por la fluctuación de hormonas durante los últimos 14 días del ciclo menstrual, llamada fase lútea.

Al confirmar la presencia del TDPM, es cuando se puede comenzar a pensar en los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), muy utilizados para tratamientos de depresión y la ansiedad. Estas son algunas de las primeras opciones que sugieren Crystal Edler Schiller y otros de sus colegas.

La especialista indicó que “puedes pasar de sentirte como siempre a sentirte como si estuvieras mudando de piel, incómoda, irritable, sin poder funcionar con normalidad en situaciones sociales, en el trabajo y en casa. Cuando está en su punto más grave, puede ser muy debilitante”.

Otros tratamientos que funcionan para el TDPM

También para su tratamiento puede funcionar los anticonceptivos orales que contienen estrógenos y progesterona sintética que alivian los síntomas, al igual que la terapia cognitivo-conductual, calcio y cambios en el estilo de vida para darle prioridad al ejercicio, mantener un horario de sueño constante y reducir el estrés en la medida de lo posible durante las semanas previas a la menstruación.

También hay algunas pruebas reducidas de que tomar ciertos suplementos, en particular el calcio, puede disminuir los síntomas del TDPM. Aunque es posible que los suplementos no funcionen en los casos graves, quizá valga la pena probarlos. “Si las mujeres no están tomando un multivitamínico con calcio, por lo general les digo que empiecen a hacerlo”, dijo Schiller sobre sus pacientes con TDPM.