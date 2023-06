Mensajes de voz: ¿Qué factores psicológicos llevan a elegirlos?

“Te mando un audio porque es más fácil”: es una frase frecuente con la que muchos inician sus mensajes de voz a través de la mensajería instantánea. ¿Más cómodo para quién? ¿Con respecto a qué? ¿En relación a qué?

Según el médico psiquiatra y psicoanalista José Eduardo Abadi (MN 44946), la expresión "más cómodo" evita algo que algunas personas consideran como una barrera, que es el acercamiento, la exposición y la recepción. “Los mensajes de voz forman parte de una comunicación en la que parece que estamos cerca, es espontánea, pero hay junto con esto una cierta distancia o lejanía que afecta, desde mi mirada, un aspecto de la relación que es la intimidad”, señaló el experto consultado por colegas de Infobae. Además, añadió: “Se pone en juego un carácter emocional distinto al llamar o mandar audio”.

Aunque reconoció que la justificación social o políticamente correcta para enviar un mensaje de voz en lugar de hacer una llamada telefónica es “supuestamente cuidar al otro, no invadirlo, pedirle permiso para comunicarse”, el psiquiatra sostuvo que más allá de eso, se trata de tener la certeza de que la otra persona desea recibir mi mensaje, desea tener noticias mías, algo similar a una garantía de aceptación.

Siguiendo esa línea, el psicólogo y profesor Flavio Calvo (MN 66.869) sostuvo que uno de los elementos que contribuye a la popularidad de los mensajes de voz en comparación con las llamadas telefónicas “es la conveniencia y eficiencia que ofrecen”.

“Las notas de voz permiten optimizar el tiempo, ya que puede grabarse un mensaje rápidamente en lugar de tener una conversación telefónica prolongada, analizó. Además, brindan la libertad de enviar el mensaje en el momento elegido, sin la necesidad de coordinar horarios o interrumpir a la otra persona en un momento inapropiado.

Los tres factores que llevan a las personas a preferir un mensaje de audio

1- Permite tener control de la situación

En opinión de Abadi, una de las cosas que se buscan con el audio es mayor control de la situación. “Sé lo que voy a decir, puedo corregir antes de enviarlo, puedo decirlo del modo que más útil me parezca, según el objetivo que persiga con mi mensaje, por ejemplo”, reflexionó.

Calvo coincidió con esta perspectiva, afirmando que los mensajes de voz a menudo se utilizan para practicar roles y "filtrar" lo que se dice con el fin de ser más asertivos. Muchas personas aprovechan estas oportunidades para lograr una comunicación más efectiva.

De acuerdo con Anna Flores, una coach especializada en Programación Neurolingüística (PNL), “mientras que una llamada telefónica tiene una inmediatez y una urgencia que empujan a las personas a un ida y vuelta instantáneo, con una nota de voz se puede elegir cuándo escuchar y cuándo responder”.

2- Garantiza poder completar ideas sin interrupciones

Calvo señaló que “a muchas personas las llamadas les producen la molestia de tener que interactuar con un otro, mientras que un audio brinda una especie de ‘seguridad’ de hablar sin ser interrumpidos”.

Flores, en cambio, afirmó al diario ABC que “el fenómeno de los audios, más allá de ser un recurso que nos va muy bien para optimizar el tiempo, evidencia que cada vez somos más individualistas y que nos centramos más en nuestro mensaje y lo que queremos transmitir, cuándo y cómo queramos, que en realmente escuchar a la otra persona de forma directa, atenta y consciente".

3- Posibilita esconder emociones, si así se quiere

Según Flores, “enviar un audio proporciona la seguridad de que la persona se expresa de acuerdo con lo que quiere transmitir e incluso poder ensayar la voz para hacerlo y mostrar si es necesario su mejor versión o esconder el estado emocional, si así lo desea”.

Además, al afirmar que “un audio da la confianza que una llamada podría poner en peligro al tener que responder al interlocutor en directo”, la especialista consideró esta forma de comunicación como “un acto de egocentrismo, que permite enfocarse en lo que cada uno quiere decir sin pensar en la repercusión en la persona que lo recibe”.

En el fondo, ¿es un gran problema de comunicación?

Según Calvo, todo esto “en un punto evidencia problemas que como sociedad se están teniendo a la hora de la comunicación”. “No me gusta que mi mensaje sea interrumpido o cuestionado, y por eso es más fácil enviar un audio”, apuntó. Al tiempo que destacó que “por otro lado, a la hora de recibirlos se ponen en x2 porque se piensa más en el propio tiempo personal que en la persona que lo envió”.

Desde que WhatsApp actualizó su aplicación en 2021 y permitió aumentar la velocidad de los mensajes de voz recibidos, excepto en momentos específicos o con ciertas personas, la mayoría de las personas acelera el mensaje, lo que en última instancia lleva a perder la esencia del mensaje, como la entonación o las pausas habituales.

En relación a esto, Abadi examinó que “otro punto importante de este tipo de mensajes es que generan una aparente cercanía o ‘limpieza’ de la comunicación, cuando en el fondo lo que hacen es generar una cierta distancia que hace que la comunicación parezca normal”. A su entender, esto “le quita algo que hace a la comunicación más íntima, que es lo espontáneo, lo que surge y no se pensaba decir: la idea de la presencia del otro a través de la voz”.

Y si bien comentó que “esto no quiere decir que el recurso no sea útil”, el psiquiatra remarcó que “la utilidad no tiene que ser confundida con que es lo mismo que la comunicación persona a persona”.

Para él, este tipo de comunicación “se viste de cierta actitud defensiva, que tiene que ver con preferir estar solo” y está estrechamente relacionado con “las relaciones actuales como síntoma, en las que detrás de la aparente cercanía, inmediatez y velocidad del mensaje se crea un cierto aislamiento en lo que son los vínculos, que terminan por afectar la riqueza de los lazos”.