Un hematoma subdural agudo puede ser mortal si no se trata de manera oportuna.

Indudablemente, la falta de tratamiento inmediato puede tener consecuencias fatales en caso de un hematoma subdural agudo. La rápida acumulación de sangre en el espacio subdural puede causar un aumento notable de la presión intracraneal, lo que conlleva a un daño cerebral irreversible y afecta funciones esenciales del cerebro.

El artista japonés nació en 1955.

La seriedad del hematoma, la rapidez con que la presión intracraneal aumenta y la prontitud de la atención médica son determinantes para el pronóstico del paciente. La mortalidad y las consecuencias neurológicas pueden disminuir considerablemente con la detección precoz y la terapia apropiada, que a menudo involucra procedimientos quirúrgicos para evacuar la sangre acumulada y aliviar la presión.

Toriyama fue el artífice de un mundo que dejó una huella indeleble en varias generaciones desde que Dragon Ball fue concebido. Su labor no se limitó a dar forma a personajes emblemáticos y tramas repletas de emoción, sino que también consiguió una exitosa adaptación de estos mangas a series animadas, lo que amplió considerablemente su influencia y popularidad a escala global. El fallecimiento de Toriyama es una pérdida notable para la industria del entretenimiento y sus seguidores en todo el mundo.

Un comunicado emitido por Bird Studio / Capsule Corporation Tokio expresó el profundo dolor por la partida de Toriyama, resaltando su creatividad inagotable y los proyectos en los que aún estaba trabajando. “Lamentamos profundamente que todavía tuviera varias obras en plena creación con gran entusiasmo.Sin embargo, ha dejado muchos títulos de manga y obras de arte a este mundo.”

Aunque todavía no se han revelado planes definidos para un evento conmemorativo, se ha pedido que se respete la privacidad de la familia y se ha comunicado que no se recibirán gestos públicos de condolencia, como flores o visitas. La memoria de Akira Toriyama perdurará no solo por su obra, sino también por el impacto duradero que dejó en seguidores y colegas, manteniendo su legado creativo vivo a lo largo de las generaciones.