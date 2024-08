Prohíben la venta de dos aceites de oliva en todo el país

Según la Anmat , "se trata de un repelente elaborado por un establecimiento que no se encuentra declarado como elaborador en la inscripción sanitaria, que no cuenta con registros de producción y control de calidad de cada lote y sobre el cual no resulta posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable". Por consiguiente, la entidad lo clasificó como un artículo ilegal , con posibles riesgos para la salud de los usuarios.

Disposición 7112/2024 de ANMAT:

Por otro lado, la Resolución 7117/2024 vetó "el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de los productos médicos identificados como: 'Sofiderm® 2 ml, Sodium Hyaluronate 20±3mg/ml, Hangzhou Techderm Biological Products Co., Ltd. Lot.221108-2, Vto. 2025 11 07' y 'Etrebelle™ PLA (poly lactic acid) + HA (hyaluronic acid) 200 mg/vial. Rosemedical'".

De acuerdo con la Anmat se tratan todos de productos ilegales de los que se desconocen sus condiciones de producción.

También prohibió la venta de los "productos médicos identificados como: 'Line Derm Cross-linked Sodium Hyaluronate gel for plastic surgey 1x 2ml. Bioha Laboratories Technology Limited', 'DERMA V LINE THREAD, Sterilized absorbable PDO suture with needle. Manufacturado por Dermaline CO., LTD HANAM TECHNO VALLEY U1 CENTRO' y 'OTESALY SKINBOOSTER cross linked Hyaluronic Acid 3ml x 6 vials/box. AOMA CO LTD'.

En base a lo planteado por la Anmat consisten en "productos médicos sin registro sanitario y de los que se desconocen sus condiciones de elaboración/fabricación" y son por lo tanto ilegales y potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los utilicen. La Anmat explicó que la restricción de venta se mantendrá "hasta que se obtengan las autorizaciones pertinentes".

De acuerdo con la Anmat se trata de un producto que carece de registros sanitarios.

Disposición 7117/2024 de ANMAT

En la Disposición 7119/2024 la Anmat prohibió "la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en las plataformas de venta en línea del producto: 'Aceite de oliva Extra Virgen de Primera presión en frio, marca Olivos Serranos, RNE: 13-528194, RNPA: 13-821495, Procedencia Mendoza', en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento".

La Anmat aclaró que la prohibición de comercialización regirá "hasta tanto obtengan las autorizaciones correspondientes".

Según la Anmat, es un producto que no posee "registros sanitarios de establecimiento y producto" y que está "falsamente rotulado al exhibir en sus rótulos registros sanitarios inexistentes". Por esta razón, señala que es un artículo ilegal y, en consecuencia, potencialmente dañino para la salud de los consumidores.

