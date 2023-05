"Prueba de los 10 segundos": Por qué beneficia a la longevidad

image.png

“Con la edad, la fuerza y el equilibrio tienden a disminuir y eso puede ocasionar fragilidad. La fragilidad es algo muy importante ahora que la población está envejeciendo”, indicó Jonathan Myers, profesor de la Universidad de Stanford, investigador del Sistema de Atención Médica de VA de Palo Alto y autor del estudio sobre el equilibrio publicado en la revista British Journal of Sports Medicine. En ese sentido, el especialista añadió: “Hay una espiral descendente de la gente que no sale, que no camina, que no hace ejercicio, que no entrena el equilibrio y se debilita cada vez más. Y la debilidad muscular es otro factor de riesgo importante para las caídas”.

Según este estudio, en el cual colaboraron numerosos especialistas de diversas regiones del mundo, “el equilibrio disminuye rápidamente después de mediados de los 50, lo que aumenta el riesgo de caídas y otros resultados adversos para la salud”. Es por ese motivo que “la capacidad de completar una postura con una sola pierna durante 10 segundos está asociada con la mortalidad por todas las causas” en los próximos 10 años.

Con el fin de obtener estas conclusiones, los investigadores llevaron a cabo un análisis en una muestra de más de 1700 individuos, cuyas edades oscilaban entre los 51 y 75 años, de los cuales el 68% eran varones.

Dawn Skelton, profesora de envejecimiento y salud en la Universidad de Glasgow Caledonian, precisió: “Comenzamos a perder condición física, fuerza y resistencia a partir de los 30, pero esto se acelera durante los 40 y particularmente en los 50. Con el inicio de la menopausia y la andropausia, la caída en picada de los niveles de estrógeno en las mujeres y una caída -si bien más lenta y progresiva caída al fin- de la testosterona en los hombres significa que podemos perder masa muscular”.

De los más de 1700 participantes, aproximadamente el 20% no logró completar la prueba, y la cantidad de personas que se vieron incapaces de hacerlo aumentó con el paso de los años. Según los datos proporcionados: el 5% de los participantes de 51 a 55 años no lo consiguieron, el 8% de aquellos de 56 a 60 años fallaron, el 18% de los individuos de 61 a 65 años no pudieron realizarlo, cerca del 37% de los de 66 a 70 años no lo lograron, y el 54% de los de 71 a 75 años tuvieron un resultado negativo.

Además, los especialistas destacaron que aquellos que no lograron el objetivo mostraban "un índice de masa corporal elevado, padecían enfermedades cardiovasculares, presentaban niveles elevados de colesterol o tenían diabetes tipo 2". También observaron que aquellos que no tuvieron éxito mostraban "un incremento del 84% en el riesgo de fallecer en los próximos siete años".

“Los pacientes más aptos neuro psicofísicamente hablando, es decir los que lo hacen en 10 segundos, son adultos mayores no frágiles y su longevidad está muy asegurada”, explicó Viudes a Infobae y puntualizó que, a lo largo de este examen, “se clasifica: en menos de 10 segundos puede realizar la prueba bajo riesgo de caída. Entre 10 y 20 segundos: indica fragilidad (riesgo de caída) y más de 20 segundos: elevado riesgo de caída”.

A la vez que el doctor Cormillot resaltó: “Con el paso del tiempo la persona va perdiendo masa muscular y equilibrio. Y cuando uno tiene más edad, el músculo se va achicando y eso tiene que ver con sustancias químicas. Por eso, si pierdo músculo tengo más probabilidad de enfermarme”.

Paralelamente, Viudes señaló que “es muy importante esta prueba como las preguntas fundamentales sobre: ¿tuvo caídas en el último año? o ¿se siente inseguro al salir a caminar afuera de su casa? Estas dos preguntas, más el test de 10 segundos, se realizan en 30 segundos y nos dan mucha y valiosa información sin necesidad de tomografías, resonancias o análisis de sangre. Además, está al alcance de cualquier médico, en cualquier lugar del país, por más que no cuente con un centro con mucha sofisticacion”.

Siguiendo lo expuesto el especialsita, cuando los pacientes no pueden efectuar “la prueba debemos evaluarlo con un fisiatra para determinar qué mecanismo compensatorio falló y así hacer una rehabilitación precoz y personalizada; ya que, en resumen, la prueba y las dos preguntas previenen un montón de problemas que va a tener a futuro. Son 30 segundos que permiten brindar un pronóstico sobre el paciente y saber dónde actuar”.