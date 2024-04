¿Qué es la leucemia nivel 1? Síntomas y los niveles que existen

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1782585271772405884&partner=&hide_thread=false Furia le contó su diagnóstico a la casa: “No se preocupen”



"Chicos, tengo leucemia en nivel uno. No tengo que tratarlo, todos los meses me tengo que sacar sangre. Puede ser que a los 40 años me pegue nivel tres y cagamos. No puedo entrenar lo que entrenaba antes y tengo que dejar de fumar tanto, vida sana. Este juego no hizo nada para que yo esté así", informó la participante frente a sus compañeros. No obstante, afirmó que no se tiene que internar ni seguir tratamiento por el momento, solo deberá llevar un control mensual.