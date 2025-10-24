viernes 24 de octubre de 2025

24 de octubre de 2025 - 08:07
Recetas de la abuela: los 5 remedios naturales para mantenerte en forma

Son secretos simples que ayudarán a mantenerte en forma, sentirte joven y estar saludable. Incorporálos a tu vida diaria y viví más liviana.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Incorporar algunos alimentos, como la cúrcuma o las nueces, y sumar prácticas simples, como la respiración abdominal o el consumo de té verde, puede marcar una diferencia en la memoria, la energía y el estado de ánimo. En esta nota, repasamos cinco hábitos que los especialistas recomiendan incluir en la rutina diaria para cuidar el cuerpo y la mente.

La cúrcuma, una aliada para la memoria

Aunque suele usarse en la cocina como condimento, la cúrcuma tiene un alto valor medicinal. Su principio activo, la curcumina, ayuda a proteger las células del cerebro y favorece la concentración.

De acuerdo con una investigación publicada en Journal of Neurochemistry, incorporar cúrcuma a la alimentación diaria puede mejorar la memoria hasta en un 30%. Por eso, se la recomienda en sopas, infusiones o licuados para potenciar sus efectos.

Las nueces y su poder sobre el corazón

Este fruto seco aporta antioxidantes, vitaminas y minerales esenciales para el organismo. Los fitoesteroles presentes en las nueces colaboran en la reducción del colesterol, un factor clave en la prevención de enfermedades cardíacas.

Los especialistas en nutrición sugieren consumir entre seis y diez unidades por día. Pueden agregarse a ensaladas, yogures o desayunos, y ayudan a mantener niveles saludables de energía durante la jornada.

Respirar bien, una forma natural de calmar la mente

La respiración abdominal es una técnica que ayuda a disminuir el estrés y la ansiedad. Beatriz Goyoaga, coordinadora de la fundación El Arte de Vivir en América Latina y España, explicó que “la respiración trabaja a nivel de la causa, mientras que la medicina actúa sobre el efecto”.

Realizar respiraciones profundas durante algunos minutos al día ayuda a relajar el cuerpo, estabilizar las emociones y mejorar la oxigenación del cerebro. Es un ejercicio que puede practicarse en cualquier momento del día.

Pescados y mariscos para una piel más firme

Una alimentación rica en pescados y mariscos favorece la regeneración celular y retrasa los signos del envejecimiento. Investigadores de la Universidad Estatal de Michigan, en Estados Unidos, concluyeron que consumir 170 gramos de pescado tres veces por semana puede reducir arrugas y flacidez hasta en un 30%.

Las especies más recomendadas son el salmón, el atún y las sardinas, por su alto contenido en ácidos grasos omega 3, un componente esencial para mantener la piel hidratada y elástica.

El té verde, energía natural para el día a día

El té verde es una de las infusiones más saludables y efectivas para recuperar energía. Contiene compuestos antioxidantes que estimulan el sistema nervioso de manera suave, sin causar efectos secundarios.

Vincent Giampapa, cirujano plástico de Nueva Jersey, aseguró: “Tengo una taza de té verde en mi escritorio todo el día. Me mantiene energizado y enfocado”. Se recomienda tomarlo por la mañana o después del almuerzo para aprovechar sus propiedades estimulantes.

