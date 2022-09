Alimentación.. Sal marina vs sal de mesa: beneficios y diferencias

La sal marina tiene un color gris, propio de su estado natural y al ser menos refinada que la sal que empleamos habitualmente para condimentar, posee más nutrientes y más sabor, lo cual contribuye a nuestra salud, favoreciendo la ingesta moderada de sodio que tanto se busca en la actualidad para prevenir enfermedades asociadas a un exceso de sodio en la dieta.

También muestran diferencias en cuanto a textura y tamaño. Mientras que la sal de mesa es fina y se disuelve rápidamente,la proveniente del mar es más gruesa y aportará cierto crujido al sazonar sobre los alimentos. Debido al aporte en oligoelementos la sal de mar aporta un sabor más complejo que la común.

El precio también puede marcar la diferencia. Aunque ninguna de ellas se va a ubicar como el producto más caro de la canasta de la compra, la variedad marina tiende a resultar ligeramente algo más cara. Sobre todo, si se opta por variedades ecológicas o en tamaño de escamas.

Jorge Franchella, médico deportólogo y cardiólogo, explicó que “la sal es la fuente principal de sodio para el cuerpo. Un mineral necesario para el correcto funcionamiento y equilibrio de músculos, fluidos corporales y nervios que en exceso está relacionado con la hipertensión y, por tanto, con problemas cardiovasculares”.

Y agregó que “si bien todas ellas contienen sodio, se tiende a pesar en la sal marina como una alternativa más saludable frente a la sal de mesa, lo que puede llevar a un consumo excesivo. Ambas comparten muchas similitudes, sin que las diferencias sean demasiado destacadas en cuanto a salud”.

Cómo reducir el consumo de sal en tu dieta

Los especialistas recomiendan sustituir la sal por especias y condimentos para que las comidas no parezcan sosas: pimienta, vinagre, limón, ajo, comino y similares evitarán que te acuerdes de la sal y harán más sabrosas las comidas.

Evitar en lo posible las comidas precocinadas es otra recomendación de los expertos además de no poner el salero en la mesa.

Revisa las etiquetas cuando vayas a comprar: puede que en la etiqueta no ponga que tiene sal, pero busca el contenido en sodio, que es el equivalente. Ve fichando los productos que tienen más contenidos de sal o sodio y procura no consumirlos con frecuencia o ve eliminándolos de tu dieta si no te son imprescindibles.