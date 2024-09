San Lorenzo le solicitó la renuncia a Ortigoza luego de la denuncia por violencia de género

Desde el Ciclón comunicaron que solicitaron la renuncia del vocal, argumentando que su comportamiento "no refleja los valores" del club.

“A raíz de los hechos de público conocimiento que lo vinculan con situaciones de violencia por razones de género , el bloque oficialista mayoritario de la Comisión Directiva de San Lorenzo decide exigirle al vocal titular Néstor Ezequiel Ortigoza que presente su renuncia al cargo, ya que su accionar no representa los valores por los que vela nuestra institución”, señaló el comunicado dado a conocer en la cuenta oficial en X ( ex Twitter ) del Ciclón .

Poco después, fue destituido de su puesto, aunque seguía vinculado a la Comisión al haber sido parte de la lista ganadora en las elecciones de diciembre de 2023 como vocal.

Ortigoza comenzó su carrera en Argentinos Juniors, pero se consolidó como un ícono del club de Boedo al llegar en 2011. En San Lorenzo, consiguió dos campeonatos nacionales y, sobre todo, desempeñó un papel crucial en la histórica conquista de la Copa Libertadores 2014, el primer y único título de ese tipo en la historia del club. Tras pasar por Olimpia de Paraguay, el fútbol de los Emiratos Árabes Unidos, Rosario Central y Estudiantes de Río Cuarto, regresó a San Lorenzo en 2021 para disputar sus últimos partidos como profesional antes de su retiro en 2022.

Desde el Ciclón informaron que le exigieron la dimisión al vocal.

Néstor Ortigoza había sido designado como mánager

Tras su retiro, se integró en la candidatura de Moretti como una de las figuras destacadas del equipo que aspiraba a la presidencia durante la campaña electoral. Después de la victoria en las elecciones a finales de 2023, Ortigoza asumió el rol de manager. Sin embargo, enfrentó uno de sus primeros conflictos cuando se vio envuelto en la turbulenta salida de Rubén Darío Insua del puesto de entrenador.

Unos meses después, expresó sus críticas en una entrevista sobre la gestión del club durante el período de transferencias. “Están pasando cosas que no están buenas. El mercado que se hizo fue muy desprolijo. Cuando me fueron a buscar fue para que me encargue del fútbol”, comentó el exfutbolista paraguayo. De inmediato, el club anunció la creación de una nueva secretaría de fútbol profesional, encabezada por el dirigente Julio Lopardo.

La comisión directiva de San Lorenzo emitió un comunicado para informar que le pidió la renuncia a Néstor Ortigoza.

En medio de estos asuntos deportivos, se reveló que Ortigoza y su expareja, Lucía Cassiau, se habían presentado mutuamente denuncias en un caso que investigaba “lesiones agravadas”. La causa quedó a cargo de la fiscal Lorena González de la UFI N°3 de Género descentralizada de Ezeiza. En el contexto de esta investigación, se llevó a cabo un operativo en el que se incautaron dos armas de fuego en el domicilio de la mujer.

De acuerdo con la información obtenida por este medio en ese momento, el exfutbolista, quien se había separado hacía casi cinco meses, acusó a la madre de sus hijos de maltrato hacia los menores y alegó que temía por su seguridad al saber que ella poseía armas. En respuesta, Cassiau emprendió una denuncia similar contra el exmediocampista, pero por violencia de género.

En las primeras horas de este jueves, surgieron en las redes sociales varios videos que mostraban comportamientos agresivos del exfutbolista hacia su expareja, incluso en presencia de sus hijos. Esta situación llevó a la comisión directiva de San Lorenzo a solicitar su renuncia.

VIDEOS: ORTIGOZA AGREDIENDO A SU PAREJA

- Fueron aportados por la mujer en la causa que investiga al exjugador por violencia de género

- El club San Lorenzo de Almagro le pidió la renuncia

El comunicado de San Lorenzo

A raíz de los hechos de público conocimiento que lo vinculan con situaciones de violencia por razones de género, el bloque oficialista mayoritario de la Comisión Directiva de San Lorenzo decide exigirle al vocal titular Néstor Ezequiel Ortigoza que presente su renuncia al cargo, ya que su accionar no representa los valores por los que vela nuestra institución.

El club ha tenido en cuenta los derechos y obligaciones incorporados en nuestra Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como la Convención Belem Do Para, y especialmente en el art. 7 inc. e) de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (N° 26.485), el cual incentiva a la cooperación y participación de las entidades privadas y los actores públicos no estatales en la lucha para erradicar la violencia de género, el propio protocolo que ampara a nuestra institución en este sentido y con la asistencia de la Subcomisión de Género y Diversidad.

