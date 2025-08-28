San Lorenzo recibe a Huracán para disputar el clásico de barrio

BsAs (DataFactory)

A partir de las 14:45 (hora Argentina) el próximo sábado 30 de agosto, Huracán visita a San Lorenzo en el estadio el Nuevo Gasómetro, por el duelo correspondiente a la fecha 7 del Clausura.

Así llegan San Lorenzo y Huracán El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Clausura San Lorenzo ganó el encuentro previo ante Instituto por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, han vencido su valla 2 veces y logró marcar 3 goles a favor.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Clausura Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Huracán y Unión, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 partido perdido. Marcó 5 goles al rival y le han convertido 3 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 23 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Huracán se impuso por 2 a 0. Nicolás Ramírez es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Clausura Fecha 8: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Clausura Fecha 8: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar Horario San Lorenzo y Huracán, según país Argentina: 14:45 horas

Colombia y Perú: 12:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:45 horas

