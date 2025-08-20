miércoles 20 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de agosto de 2025 - 09:23
Liga Profesional

San Martín (SJ) vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Todo lo que tienes que saber en la previa de San Martín (SJ) vs Gimnasia. El duelo, a disputarse en el estadio 27 de Septiembre el sábado 23 de agosto, comenzará a las 20:00 (hora Argentina) y será dirigido por Fernando Espinoza.

San Martín (SJ) vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura
BsAs (DataFactory)

San Martín (SJ) recibe el próximo sábado 23 de agosto a Gimnasia por la fecha 6 del Clausura, a partir de las 20:00 (hora Argentina) en el estadio 27 de Septiembre.

Lee además
rosario central vs newell`s: previa, horario y como llegan para la fecha 6 del clausura

Rosario Central vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura
tigre se enfrenta ante la visita independiente riv. (m) por la fecha 6

Tigre se enfrenta ante la visita Independiente Riv. (M) por la fecha 6

Así llegan San Martín (SJ) y Gimnasia

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Estadio Mario Alberto Kempes.

Últimos resultados de San Martín (SJ) en partidos del Clausura

En la jornada previa, San Martín (SJ) igualó 0-0 el juego ante Talleres. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 5 goles y marcó 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Clausura

Gimnasia llega a este encuentro con una derrota ante Lanús por 1 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 4 goles y recibieron 4.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 17 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Gimnasia fue el ganador por 1 a 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Fernando Espinoza.


Fechas y rivales de San Martín (SJ) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs River Plate: 31 de agosto - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Atlético Tucumán: 1 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
Horario San Martín (SJ) y Gimnasia, según país
  • Argentina: 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Rosario Central vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Tigre se enfrenta ante la visita Independiente Riv. (M) por la fecha 6

Atlético Tucumán vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Barracas Central y Defensa y Justicia se encuentran en la fecha 6

San Lorenzo vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy vs Almirante Brown - Foto de archivo
Zona B.

Gimnasia de Jujuy vs Almirante Brown: árbitro confirmado, televisación y horario

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Matías Jurado. video
Crimen.

Revelan detalles estremecedores de lo que Matías Jurado hacía por las noches

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Los escalofriantes descubrimientos en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero. video
Investigación.

Revelaron qué comidas vendía el presunto asesino serial en su barrio de Jujuy

Las condiciones del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti
Crimen.

Las condiciones del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti

La Marcha Evocativa recorrerá las calles del centro de San Salvador de Jujuy (Archivo)
Itinerario.

El recorrido de la Marcha Evocativa 2025 del Éxodo Jujeño

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel