San Martín (SJ) vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

San Martín (SJ) recibe el próximo sábado 23 de agosto a Gimnasia por la fecha 6 del Clausura, a partir de las 20:00 (hora Argentina) en el estadio 27 de Septiembre.
Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Estadio Mario Alberto Kempes.
En la jornada previa, San Martín (SJ) igualó 0-0 el juego ante Talleres. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 5 goles y marcó 4 tantos en el rival.
Gimnasia llega a este encuentro con una derrota ante Lanús por 1 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 4 goles y recibieron 4.
En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 17 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Gimnasia fue el ganador por 1 a 0.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Fernando Espinoza.
