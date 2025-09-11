San Martín (T) vs Atlanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre San Martín (T) y Atlanta, por la fecha 31 de la zona A de la Primera Nacional, se jugará el próximo domingo 14 de septiembre, a partir de las 20:00 (hora Argentina), en el estadio la Ciudadela.

Así llegan San Martín (T) y Atlanta En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de San Martín (T) en partidos de la Primera Nacional San Martín (T) quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Colegiales por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 2 empates y 1 partido perdido, con 2 goles marcados y con 6 en su arco.

Últimos resultados de Atlanta en partidos de la Primera Nacional Atlanta llega con ventaja tras derrotar a Güemes (SE) con un marcador 1 a 0. La visita ha empatado en 3 ocasiones y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 4 goles y le han convertido 2.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 11 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y fue Atlanta quien ganó 3 a 1. Felipe Viola es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de San Martín (T) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 32: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Atlanta en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 32: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar Horario San Martín (T) y Atlanta, según país Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela: 19:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

