San Miguel vs Racing (Cba): previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

El juego entre San Miguel y Racing (Cba) se disputará el próximo domingo 17 de agosto por la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional en el estadio Malvinas Argentinas.

Así llegan San Miguel y Racing (Cba) Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de San Miguel en partidos de la Primera Nacional En la fecha anterior, San Miguel se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Atlanta. Con 2 triunfos, 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 7 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Racing (Cba) en partidos de la Primera Nacional En la jornada anterior, Racing (Cba) derrotó 2-0 a Quilmes. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo y 3 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 5 goles y le marcaron 7 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 13 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y finalizó en un empate 1-1. El árbitro seleccionado para el encuentro será Juan Pafundi.

Fechas y rivales de San Miguel en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 28: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 29: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Racing (Cba) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 28: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 29: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar Horario San Miguel y Racing (Cba), según país © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







