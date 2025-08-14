San Miguel vs Racing (Cba): previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional

El juego entre San Miguel y Racing (Cba) se disputará el próximo domingo 17 de agosto por la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional en el estadio Malvinas Argentinas.
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
En la fecha anterior, San Miguel se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Atlanta. Con 2 triunfos, 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 7 en contra en esos partidos.
En la jornada anterior, Racing (Cba) derrotó 2-0 a Quilmes. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo y 3 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 5 goles y le marcaron 7 en su arco.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 13 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y finalizó en un empate 1-1.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Juan Pafundi.
