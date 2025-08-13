miércoles 13 de agosto de 2025

13 de agosto de 2025 - 08:01
B Nacional

San Telmo vs Colón: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional

Todos los detalles de la previa del partido entre San Telmo y Colón, que se jugará el sábado 16 de agosto en el estadio Osvaldo Baletto. Dirige Juan Robledo.

San Telmo vs Colón: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

Colón y San Telmo se enfrentarán en el estadio Osvaldo Baletto el próximo sábado 16 de agosto, en el encuentro correspondiente a la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional.

Así llegan San Telmo y Colón

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.

Últimos resultados de San Telmo en partidos de la Primera Nacional

San Telmo igualó 0-0 frente a Temperley. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 7 goles y registró solo 5 a favor.

Últimos resultados de Colón en partidos de la Primera Nacional

Colón perdió ante Agropecuario Argentino por 0 a 1. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias y 2 derrotas. Logró convertir 5 goles y le han encajado 10.

El registro reciente de los duelos entre ambos recae a favor del equipo local: han ganado los últimos 3 duelos frente al conjunto visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 14 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y San Telmo se llevó la victoria por 0 a 1.

Juan Robledo fue designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de San Telmo en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 28: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 29: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 30: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Colón en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 28: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 29: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 30: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar
Horario San Telmo y Colón, según país

    © 2025 DataFactory

    FUENTE: nota.texto7

