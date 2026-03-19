Sarmiento vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

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Por la fecha 12 del Apertura, Aldosivi y Sarmiento se enfrentan el domingo 22 de marzo desde las 15:30 (hora Argentina), en el estadio Eva Perón.

Así llegan Sarmiento y Aldosivi Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Apertura Sarmiento no pudo ante River Plate en el Estadio Mas Monumental. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 2 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Apertura En la fecha pasada, Aldosivi finalizó con un empate 0-0 ante Huracán. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 1 gol y le han encajado 4 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 13 de septiembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Sarmiento sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0. El encuentro será supervisado por Bruno Amiconi, el juez encargado.

Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Apertura Fecha 12: vs Aldosivi: 22 de marzo - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Apertura Fecha 12: vs Sarmiento: 22 de marzo - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Argentinos Juniors: 31 de marzo - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar Horario Sarmiento y Aldosivi, según país Argentina y Chile (Santiago): 15:30 horas

Colombia y Perú: 13:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas

Venezuela: 14:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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