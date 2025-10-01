miércoles 01 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de octubre de 2025 - 10:56
Liga Profesional

Sarmiento vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

Sarmiento y Gimnasia se miden en el estadio Eva Perón el sábado 4 de octubre a las 14:30 horas.

Sarmiento vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 11 del Clausura, Gimnasia y Sarmiento se enfrentan el sábado 4 de octubre desde las 14:30 horas, en el estadio Eva Perón.

Lee además
union y aldosivi se miden por la fecha 11

Unión y Aldosivi se miden por la fecha 11
se enfrentan argentinos juniors y central cordoba (se) por la fecha 11

Se enfrentan Argentinos Juniors y Central Córdoba (SE) por la fecha 11

Así llegan Sarmiento y Gimnasia

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Clausura

Sarmiento no pudo ante Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 4 goles y logró anotar 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Clausura

Gimnasia llega a este partido con una derrota por 0 a 3 ante Rosario Central. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria y 3 derrotas, en los que convirtió 2 goles y le han encajado 8.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 1 partido ganado en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (4) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 30 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue un empate por 0 a 0.

¿Dónde ver el partido entre Sarmiento y Gimnasia en VIVO?
El duelo correspondiente a la fecha 11 del Clausura se podrá disfrutar a través de ESPN Premium.
Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs River Plate: 12 de octubre - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Talleres: 11 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
Horario Sarmiento y Gimnasia, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Unión y Aldosivi se miden por la fecha 11

Se enfrentan Argentinos Juniors y Central Córdoba (SE) por la fecha 11

Defensa y Justicia visita a Tigre por la fecha 11

Lanús vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

Atlético Tucumán vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

Lo que se lee ahora
El Millonario se medirá con la Academia en cancha de Rosario Central, por los cuartos de final. video
Fútbol argentino.

River y Racing se enfrentan por Copa Argentina: día, hora y por dónde verlo

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

¡Llegó la novedad al centro jujeño! Supermercados Comodín abre su nueva sucursal express en Alvear y Balcarce
Jujuy.

¡Llegó la novedad al centro jujeño! Supermercados Comodín abre su nueva sucursal express en Alvear y Balcarce

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Arranca el cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los estatales

Detención de Pequeño J.
Justicia.

Triple crimen narco: detuvieron a "Pequeño J", el acusado de ordenar las muertes

Sin agua.
Atención.

Cortaron el agua en varios barrios por la rotura de un acueducto: a qué hora vuelve

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel