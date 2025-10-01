Sarmiento vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 11 del Clausura, Gimnasia y Sarmiento se enfrentan el sábado 4 de octubre desde las 14:30 horas, en el estadio Eva Perón.

Así llegan Sarmiento y Gimnasia Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Clausura Sarmiento no pudo ante Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 4 goles y logró anotar 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Clausura Gimnasia llega a este partido con una derrota por 0 a 3 ante Rosario Central. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria y 3 derrotas, en los que convirtió 2 goles y le han encajado 8.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 1 partido ganado en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (4) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 30 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue un empate por 0 a 0. ¿Dónde ver el partido entre Sarmiento y Gimnasia en VIVO? El duelo correspondiente a la fecha 11 del Clausura se podrá disfrutar a través de ESPN Premium.

Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs River Plate: 12 de octubre - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Talleres: 11 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Platense: Fecha y horario a confirmar Horario Sarmiento y Gimnasia, según país Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas

Colombia y Perú: 12:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas

Venezuela: 13:30 horas

