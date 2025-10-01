Sarmiento vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

Por la fecha 11 del Clausura, Gimnasia y Sarmiento se enfrentan el sábado 4 de octubre desde las 14:30 horas, en el estadio Eva Perón.
Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.
Sarmiento no pudo ante Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 4 goles y logró anotar 3 a sus rivales.
Gimnasia llega a este partido con una derrota por 0 a 3 ante Rosario Central. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria y 3 derrotas, en los que convirtió 2 goles y le han encajado 8.
El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 1 partido ganado en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (4) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 30 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue un empate por 0 a 0.
