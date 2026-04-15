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15 de abril de 2026 - 10:42
Liga Profesional

Independiente vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura

Defensa y Justicia se mide ante Independiente en la Caldera del Diablo el sábado 18 de abril a las 19:30 (hora Argentina). El partido será supervisado por Sebastián Martínez.

A partir de las 19:30 (hora Argentina) el próximo sábado 18 de abril, Defensa y Justicia visita a Independiente en la Caldera del Diablo, por el duelo correspondiente a la fecha 15 del Apertura.

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Así llegan Independiente y Defensa y Justicia

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Apertura

Independiente llega con resultado de empate, 1-1, ante Boca Juniors. Tiene un historial irregular con 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 9 goles en contra. Marcó 8 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Apertura

Defensa y Justicia cayó derrotado 1 a 2 ante Talleres. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez, igualó en 1 y ganó 2. Ha marcado 9 goles y recibió 7.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 3 de junio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y terminó en empate a 0.

Sebastián Martínez es el árbitro designado para controlar el partido.


Fecha y rival de Independiente en el próximo partido del Apertura
  • Fecha 15: vs Defensa y Justicia: 18 de abril - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Dep. Riestra: 24 de abril - 17:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Defensa y Justicia en el próximo partido del Apertura
  • Fecha 15: vs Independiente: 18 de abril - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Boca Juniors: 23 de abril - 20:00 (hora Argentina)
Horario Independiente y Defensa y Justicia, según país
  • Argentina: 19:30 horas
  • Colombia y Perú: 17:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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