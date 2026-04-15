Gimnasia vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura

El duelo entre Gimnasia y Estudiantes (RC) correspondiente a la fecha 15 se disputará en el Bosque desde las 15:00 (hora Argentina), el sábado 18 de abril.
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El duelo entre Gimnasia y Estudiantes (RC) correspondiente a la fecha 15 se disputará en el Bosque desde las 15:00 (hora Argentina), el sábado 18 de abril.
Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.
Gimnasia venció 2-1 a Sarmiento en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego y ha perdido 3. En ellos, recibió 9 goles en su arco y anotó 6 en la malla rival.
A Estudiantes (RC) no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Barracas Central. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 derrotas y 1 empate, tiene 1 gol a favor y ha recibido 7 en contra.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Luis Lobo Medina.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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