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15 de abril de 2026 - 09:41
Liga Profesional

Gimnasia vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura

Toda la previa del duelo entre Gimnasia y Estudiantes (RC). El partido se jugará en el Bosque el sábado 18 de abril a las 15:00 (hora Argentina). Será arbitrado por Luis Lobo Medina.

El duelo entre Gimnasia y Estudiantes (RC) correspondiente a la fecha 15 se disputará en el Bosque desde las 15:00 (hora Argentina), el sábado 18 de abril.

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Así llegan Gimnasia y Estudiantes (RC)

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Apertura

Gimnasia venció 2-1 a Sarmiento en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego y ha perdido 3. En ellos, recibió 9 goles en su arco y anotó 6 en la malla rival.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Apertura

A Estudiantes (RC) no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Barracas Central. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 derrotas y 1 empate, tiene 1 gol a favor y ha recibido 7 en contra.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Luis Lobo Medina.


Fecha y rival de Gimnasia en el próximo partido del Apertura
  • Fecha 15: vs Estudiantes (RC): 18 de abril - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Belgrano: 26 de abril - 17:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de Estudiantes (RC) en el próximo partido del Apertura
  • Fecha 15: vs Gimnasia: 18 de abril - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Rosario Central: 24 de abril - 19:15 (hora Argentina)
Horario Gimnasia y Estudiantes (RC), según país
  • Argentina: 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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