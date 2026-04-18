Cambian las paradas de colectivos en el centro de San Salvador de Jujuy

Un cambio en el recorrido habitual del transporte urbano impacta este fin de semana en el centro de San Salvador de Jujuy. Debido a tareas que ejecuta personal de la empresa EJESA, se dispuso la reubicación temporal de paradas de colectivos sobre avenida Fascio. La medida alcanza a varias líneas y rige durante un período limitado, con señalización en la zona.

Dónde estarán las nuevas paradas Las modificaciones afectan a las líneas 9, 13, 14, 22 y 31 de la empresa El Urbano. Estas unidades ya no se detienen en su punto habitual sobre avenida Fascio, entre Lamadrid y Senador Pérez.

Durante el operativo, las paradas se trasladan a avenida Santibáñez, en el tramo comprendido entre Benito Bárcena y Ramírez de Velazco. Allí se concentra el ascenso y descenso de pasajeros.

El cambio responde a trabajos en la vereda que obligan a liberar ese sector para garantizar condiciones seguras en la vía pública.

Horarios y duración de la medida La reubicación entra en vigencia el sábado 18 a partir de las 13. Desde ese momento, los usuarios deben dirigirse al nuevo punto para abordar las unidades. La medida se extiende hasta el domingo 19 a las 14. Luego de ese horario, el servicio retoma su esquema habitual en avenida Fascio. El plazo definido responde al tiempo estimado de ejecución de las tareas en el lugar.

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