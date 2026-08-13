Sarmiento vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

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Sarmiento recibe el próximo domingo 16 de agosto a Huracán por la fecha 5 del Clausura, a partir de las 15:00 (hora Argentina) en el estadio Eva Perón.

Así llegan Sarmiento y Huracán Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Clausura Sarmiento sacó un triunfo frente a Atlético Tucumán, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado y 2 perdidos, con una cifra de 8 goles en contra y registró 8 a favor.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Clausura Huracán llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a San Lorenzo. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 4 goles y le han anotado 2 en su arco.

Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 14 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Huracán fue el ganador por 1 a 0. El árbitro encargado de dirigir el partido será Hernán Mastrángelo.

Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Clausura Fecha 6: vs Estudiantes: 23 de agosto - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Unión: 28 de agosto - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Clausura Fecha 6: vs Dep. Riestra: 22 de agosto - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Estudiantes (RC): 29 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar Horario Sarmiento y Huracán, según país Argentina: 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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