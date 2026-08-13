Sarmiento vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Sarmiento recibe el próximo domingo 16 de agosto a Huracán por la fecha 5 del Clausura, a partir de las 15:00 (hora Argentina) en el estadio Eva Perón.
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Sarmiento recibe el próximo domingo 16 de agosto a Huracán por la fecha 5 del Clausura, a partir de las 15:00 (hora Argentina) en el estadio Eva Perón.
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Sarmiento sacó un triunfo frente a Atlético Tucumán, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado y 2 perdidos, con una cifra de 8 goles en contra y registró 8 a favor.
Huracán llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a San Lorenzo. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 4 goles y le han anotado 2 en su arco.
Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 14 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Huracán fue el ganador por 1 a 0.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Hernán Mastrángelo.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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