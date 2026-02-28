sábado 28 de febrero de 2026

28 de febrero de 2026 - 10:13
Liga Profesional

Sarmiento y Estudiantes (RC) se miden por la fecha 8

Palpitamos la previa del choque entre Sarmiento y Estudiantes (RC). Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Juan Loustau.

Sarmiento y Estudiantes (RC) se miden por la fecha 8
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Sarmiento y Estudiantes (RC), por la fecha 8 del Apertura, se jugará el próximo martes 3 de marzo, a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Eva Perón.

Así llegan Sarmiento y Estudiantes (RC)

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Apertura

Sarmiento quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Unión por un resultado de 1 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria y 3 partidos perdidos, con 4 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Apertura

Estudiantes (RC) llega con ventaja tras derrotar a Huracán con un marcador 2 a 0.

Juan Loustau es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 9: vs Belgrano: 7 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Racing Club: 10 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs River Plate: 15 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Aldosivi: 22 de marzo - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 9: vs Instituto: 7 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Belgrano: 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Racing Club: 16 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs River Plate: 22 de marzo - 17:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
Horario Sarmiento y Estudiantes (RC), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

