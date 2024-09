Se conoció la sanción que Boca le aplicó a Chiquito Romero

“Me puteó con tantas ganas que me encontró. Me estaba yendo caliente pero tranquilo: me encontró, se me fue la cabeza y volví. No quería que suceda, pero ya está y le ofrezco mis disculpas (al hincha). Estuve mal con la reacción, tendría que haberlo dejado pasar e irme porque están en su derecho de expresarse, pero ya está”, se excusó Romero ese mismo día al irse del estadio.

Debido a esta serie de eventos, además, la Policía impuso una infracción al arquero de Boca por “incitación a la violencia”. “No se pueden generar tumultos y hoy se generó por culpa mía, así que firmé”, admitió Chiquito.

Sergio "Chiquito" Romero, sancionado por la pelea con un hincha de Boca.

Esta penalización, junto con las actuaciones mediocres y las críticas recientes, pone en peligro la permanencia de Romero en Boca. El arquero tiene un contrato vigente hasta finales de 2025, pero su vínculo con los aficionados y la directiva del club se ha deteriorado a raíz de este incidente.

El comunicado completo de Boca sobre la suspensión a Chiquito Romero

“El Club Atlético Boca Juniors quiere informar por este medio a todos los socios, socias y simpatizantes que, con motivo de los hechos de conocimiento público acontecidos al finalizar el partido disputado en La Bombonera el pasado sábado, se ha tomado la decisión que nuestro jugador Sergio Romero no será convocado para los dos próximos partidos que tenemos que disputar (ante el Club Atlético Belgrano de Córdoba y la Asociación Atlética Argentinos Juniors).

Asimismo, hacemos saber que han sido identificados los tres simpatizantes que provocaron el hecho referido, a quienes se les aplicarán las medidas que correspondan. Nuestro Club debe ser una gran familia, compuesta por los hinchas, jugadores, empleados y directivos.

Por lo tanto, nos debemos todos un respeto mutuo en todo momento y estar unidos por el bien del Club, disfrutando del deporte y de las competencias donde Boca intervenga, alentando y participando todos juntos, en paz y armonía”.

