Se despiden de Grey's Anatomy dos actores históricos: los detalles

Kevin McKidd y Kim Raver dejan Grey’s Anatomy tras la temporada 22, cerrando más de tres décadas en la serie.

Los intérpretes Kevin McKidd y Kim Raver abandonarán Grey's Anatomy al cierre de su temporada 22 , según confirmó la producción de la reconocida serie médica de ABC . Ambos actores se despedirán en el episodio final , que se emitirá el 7 de mayo , cerrando así sus respectivos arcos tras más de diez años de participación en el programa.

McKidd se sumó al elenco durante la temporada 5 (2008-2009) , dando vida al Dr. Owen Hunt , un especialista en cirugía de trauma y veterano militar .

Por su parte, Kim Raver ingresó al programa en la temporada 6 (2009-2010) con un rol recurrente interpretando a la Dra. Teddy Altman , especialista en cirugía cardiotorácica y también veterana militar , siendo ascendida a personaje regular en 2010.

Kevin McKidd y Kim Raver dejan Grey’s Anatomy tras la temporada 22, cerrando más de tres décadas en la serie.

A lo largo de los años, ambos actores compartieron escenas y desarrollaron una de las tramas románticas más extensas y complejas de la serie, que culminó con el matrimonio de sus personajes en la temporada 18 .

Sin embargo, la relación dentro de la ficción enfrentó altibajos en los últimos capítulos: Owen y Teddy terminaron divorciándose tras el fracaso de su matrimonio abierto. De acuerdo con Variety, la decisión de despedir a los dos intérpretes se enmarca en un cambio creativo de la producción.

El episodio final de la actual temporada, previsto para el 7 de mayo, marcará la última aparición de los doctores Owen Hunt y Teddy Altman.

Tanto la cadena como el equipo de producción dejaron abierta la posibilidad de que los actores puedan regresar en algún momento, tal como ha sucedido con otros integrantes a lo largo de los años de la serie.

Posible regreso y cierre creativo de sus personajes

La creadora de Grey’s Anatomy, Shonda Rhimes, explicó en una entrevista que la despedida está pensada para ofrecer un cierre satisfactorio al arco de los personajes de la pareja. “Es agridulce y alegre a la vez dar a esta pareja el final feliz que su historia merece”, comentó Rhimes, subrayando además la dedicación y el talento de ambos actores durante su permanencia en el programa.

“Sus contribuciones dejan una marca permanente en Grey’s Anatomy, tanto delante como detrás de las cámaras”, concluyó. Además de su trabajo frente a las cámaras, ambos intérpretes exploraron también el rol de dirección dentro de la misma serie.

La pareja conformada por Owen y Teddy, uno de los ejes emocionales de Grey’s Anatomy, culminó su historia con un divorcio en la trama.

Kevin McKidd asumió la dirección por primera vez en 2011 y, hasta la fecha, ha firmado la realización de 48 episodios a lo largo de su permanencia en el programa, incluyendo el capítulo final que marca la despedida de su personaje.

De actores a directores: la evolución detrás de cámaras

Por su parte, Kim Raver inició su labor como directora a partir de la temporada 19 y acumula tres episodios bajo su conducción. En diálogo con Variety, la actriz resaltó de manera especial la guía y el apoyo de Debbie Allen, directora ejecutiva y productora de la serie, quien fomentó activamente que los miembros del elenco pudieran desarrollar tareas de dirección.

“Me siento muy afortunada de haber trabajado bajo el brillante liderazgo de Debbie Allen, quien no solo me orientó sino que me abrió las puertas a la silla del director”, manifestó Raver. Por su parte, McKidd, reconocido internacionalmente por su papel en Trainspotting (1999) y en la serie histórica de HBO Rome (2005), remarcó en declaraciones a Variety la importancia que Grey’s Anatomy tuvo en su trayectoria profesional.

La decisión creativa de despedir a McKidd y Raver deja abierta la posibilidad de regresos en futuras temporadas, según la producción.

“Ha sido un enorme capítulo de mi vida, creativa y personalmente”, señaló el actor escocés, anticipando que el cierre de este ciclo representa un impulso hacia nuevos desafíos.

“Espero construir nuevos trabajos, contar nuevas historias y llevar todo lo que he aprendido a la siguiente fase de mi carrera”, concluyó. La actual responsable creativa de la serie, Meg Marinis, destacó la relevancia y el impacto de la trayectoria de cada uno de los intérpretes dentro de la ficción.

En sus declaraciones, definió a McKidd como “un líder extraordinario para el elenco y el equipo” y calificó la interpretación de Raver como “feroz y cruda”, subrayando que su personaje se convirtió en un modelo inspirador para las mujeres que buscan abrirse paso en ámbitos tradicionalmente dominados por hombres.

La temporada 22 de Grey’s Anatomy cuenta con 18 episodios y ya completó su rodaje, mientras quedan cuatro capítulos por emitirse.

La vigésima segunda temporada cuenta con un total de 18 capítulos, de los cuales aún quedan cuatro por estrenarse al momento de difundirse la noticia. La producción, por su parte, ya ha finalizado el rodaje de todos los episodios previstos.