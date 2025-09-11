jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 07:08
MLS

Se enfrentan Charlotte FC e Inter Miami por la semana 28

En la previa de Charlotte FC vs Inter Miami, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 13 de septiembre desde las 20:30 (hora Argentina) en el Bank of America Stadium.

Se enfrentan Charlotte FC e Inter Miami por la semana 28
BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 13 de septiembre, a partir de las 20:30 (hora Argentina), Inter Miami visita a Charlotte FC en el Bank of America Stadium, por el duelo correspondiente a la semana 28 de la MLS.

Así llegan Charlotte FC y Inter Miami

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Charlotte FC en partidos de la MLS

Charlotte FC ganó su último duelo ante New England Revolution por 2 a 1. El equipo local llega en gran forma por llevar 4 partidos previos sin caer, en los que sumó 7 goles a favor y ha sufrido 1 en contra.

Últimos resultados de Inter Miami en partidos de la MLS

El anterior partido jugado por Inter Miami acabó en empate por 1-1 ante DC United. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 10 goles a sus rivales y le han encajado 7 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 9 de marzo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Inter Miami se quedó con la victoria por 1 a 0.


Fechas y rivales de Charlotte FC en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 29: vs New York City FC: Fecha y horario a confirmar
  • Semana 30: vs CF Montréal: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs DC United: 4 de octubre - 15:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs Philadelphia Union: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Inter Miami en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 29: vs Seattle Sounders: 16 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs DC United: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs New York City FC: 24 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs Toronto FC: 27 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs Chicago Fire: 30 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
Horario Charlotte FC e Inter Miami, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela: 19:30 horas

