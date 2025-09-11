Se enfrentan Def. de Belgrano y Chaco For Ever por la fecha 31 de la zona B

BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 13 de septiembre, a partir de las 15:30 (hora Argentina), Chaco For Ever visita a Def. de Belgrano en el estadio Juan Pasquale, por el duelo correspondiente a la fecha 31 de la zona B de la Primera Nacional.

Así llegan Def. de Belgrano y Chaco For Ever El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Def. de Belgrano en partidos de la Primera Nacional Def. de Belgrano ganó su último duelo ante Mitre (SE) por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 7 a favor.

Últimos resultados de Chaco For Ever en partidos de la Primera Nacional El anterior partido jugado por Chaco For Ever acabó en empate por 0-0 ante Chacarita. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Convirtió 3 goles a sus rivales y le han encajado 5 tantos.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existió 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 12 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Chaco For Ever se quedó con la victoria por 1 a 0. El encargado de impartir justicia en el partido será Diego Ceballos.

Fechas y rivales de Def. de Belgrano en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 32: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Chaco For Ever en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 32: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar Horario Def. de Belgrano y Chaco For Ever, según país Argentina y Chile (Santiago): 15:30 horas

Colombia y Perú: 13:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas

FUENTE: nota.texto7

