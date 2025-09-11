jueves 11 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de septiembre de 2025 - 08:12
B Nacional

Se enfrentan Def. de Belgrano y Chaco For Ever por la fecha 31 de la zona B

En la previa de Def. de Belgrano vs Chaco For Ever, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 13 de septiembre desde las 15:30 (hora Argentina) en el estadio Juan Pasquale. El árbitro designado será Diego Ceballos.

Se enfrentan Def. de Belgrano y Chaco For Ever por la fecha 31 de la zona B
BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 13 de septiembre, a partir de las 15:30 (hora Argentina), Chaco For Ever visita a Def. de Belgrano en el estadio Juan Pasquale, por el duelo correspondiente a la fecha 31 de la zona B de la Primera Nacional.

Lee además
estudiantes (rc) vs mitre (se): previa, horario y como llegan para la fecha 31 de la zona b de la primera nacional

Estudiantes (RC) vs Mitre (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la zona B de la Primera Nacional
estudiantes (ba) se enfrentara ante def. unidos por la fecha 31 de la zona b

Estudiantes (BA) se enfrentará ante Def. Unidos por la fecha 31 de la zona B

Así llegan Def. de Belgrano y Chaco For Ever

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Def. de Belgrano en partidos de la Primera Nacional

Def. de Belgrano ganó su último duelo ante Mitre (SE) por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 7 a favor.

Últimos resultados de Chaco For Ever en partidos de la Primera Nacional

El anterior partido jugado por Chaco For Ever acabó en empate por 0-0 ante Chacarita. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Convirtió 3 goles a sus rivales y le han encajado 5 tantos.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existió 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 12 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Chaco For Ever se quedó con la victoria por 1 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Diego Ceballos.


Fechas y rivales de Def. de Belgrano en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 32: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 34: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Chaco For Ever en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 32: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 34: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar
Horario Def. de Belgrano y Chaco For Ever, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:30 horas
  • Colombia y Perú: 13:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas
  • Venezuela: 14:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Estudiantes (RC) vs Mitre (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la zona B de la Primera Nacional

Estudiantes (BA) se enfrentará ante Def. Unidos por la fecha 31 de la zona B

San Telmo vs Central Norte: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la zona B de la Primera Nacional

Por la fecha 31 de la zona B, Dep. Morón recibirá a Temperley

Chacarita vs Almirante Brown: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la zona B de la Primera Nacional

Lo que se lee ahora
las tres bajas que tiene gimnasia de jujuy para visitar a nueva chicago
Zona B.

Las tres bajas que tiene Gimnasia de Jujuy para visitar a Nueva Chicago

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

EJESA anunció cortes programados. /Imagen ilustrativa
Energía.

Corte de luz para este jueves 11 de septiembre: lugares y horarios

Noelia Pace en Jujuy.
Medium.

¡Confirmado! Noelia Pace en Jujuy el 17 de octubre

La alumna atrincherada en la escuela de La Paz era víctima de bullying, según sus compañeros
Acoso escolar.

Pánico en la escuela de Mendoza: "La adolescente era víctima de bullying"

Pánico en Mendoza: una adolescente disparó y se atrincheró en una escuela
Tensión.

Pánico en Mendoza: una adolescente disparó y se atrincheró en una escuela

Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario
Oficial.

Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel