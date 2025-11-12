miércoles 12 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de noviembre de 2025 - 08:40
Liga Profesional

Se enfrentan Lanús y Atlético Tucumán por la fecha 16

En la previa de Lanús vs Atlético Tucumán, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este viernes 14 de noviembre desde las 20:00 (hora Argentina) en el estadio la Fortaleza. El árbitro designado será Pablo Dóvalo.

Se enfrentan Lanús y Atlético Tucumán por la fecha 16
BsAs (DataFactory)

El próximo viernes 14 de noviembre, a partir de las 20:00 (hora Argentina), Atlético Tucumán visita a Lanús en el estadio la Fortaleza, por el duelo correspondiente a la fecha 16 del Clausura.

Lee además
independiente vs rosario central: previa, horario y como llegan para la fecha 16 del clausura

Independiente vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura
san lorenzo vs sarmiento: previa, horario y como llegan para la fecha 16 del clausura

San Lorenzo vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura

Así llegan Lanús y Atlético Tucumán

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura

Lanús viene de empatar ante San Martín (SJ) por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 derrota, con 4 goles marcados y 8 en el arco rival.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura

Atlético Tucumán viene de vencer a Godoy Cruz en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 3 derrotas. Además, marcó un total de 5 goles y 8 le han convertido.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 3 de mayo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Atlético Tucumán se quedó con la victoria por 1 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Pablo Dóvalo.

Horario Lanús y Atlético Tucumán, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Independiente vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura

San Lorenzo vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura

Godoy Cruz vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura

Aldosivi vs San Martín (SJ): previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura

A Argentinos Juniors le alcanzó con un gol para derrotar a Belgrano en el estadio el Semillero del Mundo

Las más leídas

Sin clases por las elecciones 2025.
Educación.

Habrá tres días sin clases en Jujuy: cuándo son y por qué

Encontraron asesinada a Daniela Mamaní e investigan posible femicidio. video
Gorriti.

Posible femicidio en Jujuy: quién era Daniela Mamaní, la mujer asesinada

Posible femicidio en Jujuy.
Policiales.

Encontraron muerta a una mujer e investigan un posible femicidio en Jujuy

Presunto femicidio en B° Gorriti video
Policiales.

Posible femicidio en Jujuy: el dueño del lugar rompió el silencio

Un jurado popular declaró culpable al ex policía que mató a su vecino por el volumen de la música.   video
Justicia.

El ex policía que mató a su vecino por el volumen de la música fue declarado culpable

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel