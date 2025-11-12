Se enfrentan Lanús y Atlético Tucumán por la fecha 16

BsAs (DataFactory)

El próximo viernes 14 de noviembre, a partir de las 20:00 (hora Argentina), Atlético Tucumán visita a Lanús en el estadio la Fortaleza, por el duelo correspondiente a la fecha 16 del Clausura.

Así llegan Lanús y Atlético Tucumán La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura Lanús viene de empatar ante San Martín (SJ) por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 derrota, con 4 goles marcados y 8 en el arco rival.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura Atlético Tucumán viene de vencer a Godoy Cruz en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 3 derrotas. Además, marcó un total de 5 goles y 8 le han convertido.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 3 de mayo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Atlético Tucumán se quedó con la victoria por 1 a 0. El encargado de impartir justicia en el partido será Pablo Dóvalo. Horario Lanús y Atlético Tucumán, según país Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

