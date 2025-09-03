Se enfrentan Temperley y Talleres (RE) por la fecha 30 de la zona B

BsAs (DataFactory)

El próximo viernes 5 de septiembre, a partir de las 20:00 (hora Argentina), Talleres (RE) visita a Temperley en el estadio Alfredo Beranger, por el duelo correspondiente a la fecha 30 de la zona B de la Primera Nacional.

Así llegan Temperley y Talleres (RE) Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Temperley en partidos de la Primera Nacional Temperley fue derrotado en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini frente a Estudiantes (RC) por 0 a 1 en el marcador. El anfitrión lleva varios partidos sin conocer la victoria. Previo a esta derrota, sólo conquistó 4 empates. Durante estos encuentros, ha recibido 2 goles en su arco y marcó 1 en el rival.

Últimos resultados de Talleres (RE) en partidos de la Primera Nacional Talleres (RE) llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Def. Unidos. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias y ha perdido en 2 ocasiones. Con 4 goles a favor, ha recibido 7 en contra.

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 4 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y firmaron un empate en 0. El encargado de impartir justicia en el partido será Bruno Amiconi.

Fechas y rivales de Temperley en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 31: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Talleres (RE) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 31: vs Colón: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar Horario Temperley y Talleres (RE), según país Argentina: 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.