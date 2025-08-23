sábado 23 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de agosto de 2025 - 09:22
Atención.

Se mantiene la alerta amarilla por vientos fuertes en zonas de la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente la alerta amarilla por vientos intensos en distintas zonas de la provincia de Jujuy para este sábado 23 y domingo 24 de agosto.

Por  Verónica Pereyra
viento fuerte (2)

El Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta amarilla por vientos intensos para gran parte de la provincia de Jujuy, una situación que se extenderá durante este sábado 23 y domingo 24 de agosto. La advertencia alcanza a distintas regiones de la Puna y los Valles, donde se esperan ráfagas que podrían superar los 70 km/h en sectores elevados.

Lee además
Zona fronteriza Argentina-Chile
Frontera.

Con alertas de fuertes vientos en la cordillera, así está el Paso de Jama hoy viernes 22 de agosto
Viento y salud - El fenómeno meteorológico, que se caracteriza por un clima cálido y seco, trae consigo distintos malestares en el cuerpo
Urgencias.

Convulsiones y viento norte: crece el número de atenciones en Jujuy

Zonas alcanzadas por vientos intensos

El fenómeno afecta a la Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi, donde se prevén vientos del oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar los 100 km/h en sectores de mayor altitud.

En tanto, en regiones de valles y ciudades como El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande y áreas bajas de Tilcara y Dr. Manuel Belgrano, se esperan vientos del sur con intensidades de 35 a 50 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 70 km/h.

image

Cómo evolucionará el clima en la provincia de Jujuy

  • Sábado 23 de agosto: se mantendrá la circulación de vientos fuertes durante gran parte de la jornada, con un mayor impacto en horas de la tarde y noche en zonas puneñas.

image

  • Domingo 24 de agosto: persistirá el alerta, aunque se espera que hacia la noche el viento pierda intensidad. Aun así, seguirán registrándose ráfagas considerables en sectores de montaña y caminos de altura.

image

Precauciones y recomendaciones por la alerta de vientos fuertes

Las autoridades remarcaron la importancia de extremar cuidados en rutas y caminos, en especial aquellos que atraviesan zonas altas, debido a la inestabilidad que pueden generar las ráfagas en la conducción.

Recomendaciones por fuertes vientos

  • Asegurar chapas, techos livianos, carteles y objetos que puedan volarse.

  • Evitar actividades recreativas o laborales al aire libre mientras dure la alerta.

  • Mantenerse informado a través de los reportes oficiales del organismo meteorológico y de la Dirección de Protección Civil.

  • Reducir la circulación innecesaria en áreas abiertas durante las horas de mayor intensidad del viento.

image

En localidades de la Quebrada y la Puna, los vientos ya comenzaron a sentirse con fuerza en horas de la madrugada y se espera que la situación continúe durante el resto del fin de semana. En tanto, en los Valles y zonas urbanas, el fenómeno será menos intenso, aunque igualmente puede provocar complicaciones en la visibilidad, caída de ramas y polvo en suspensión.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Seguí leyendo

Con alertas de fuertes vientos en la cordillera, así está el Paso de Jama hoy viernes 22 de agosto

Convulsiones y viento norte: crece el número de atenciones en Jujuy

Comunicado de EJESA por las intensas ráfagas de viento zonda  y cortes de luz en Jujuy

En pleno viento norte, se generaron varios focos de incendios en Jujuy

Así funcionarán los servicios durante el Feriado del 23 de Agosto de 2025

Lo que se lee ahora
Incendio en Perico. video
Alerta.

Incendios en Jujuy: brigadistas y bomberos combaten el fuego en distintos frentes

Por  Federico Franco

Las más leídas

Marcha Evocativa por el Éxodo Jujeño video
Patria.

Este viernes se realizó la Marcha Evocativa por las calles de la capital jujeña

El Polaco fue elegido como padre acompañante en el viaje de egresados.
Salud.

El Polaco está internado y no irá al viaje de egresados de su hija: qué le pasó

Foto gentileza Fer Sports. video
Jujuy.

Terrible incendio en el ingreso a Perico: trabajan varias dotaciones de bomberos

Jujuy vivió una multitudinaria Marcha Evocativa en honor al Éxodo Jujeño video
Programa oficial.

213° Aniversario del Éxodo Jujeño: cronograma completo, marcha, quema y desfile

Viento y salud - El fenómeno meteorológico, que se caracteriza por un clima cálido y seco, trae consigo distintos malestares en el cuerpo video
Urgencias.

Convulsiones y viento norte: crece el número de atenciones en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel