Se mantiene la alerta amarilla por vientos fuertes en zonas de la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta amarilla por vientos intensos para gran parte de la provincia de Jujuy, una situación que se extenderá durante este sábado 23 y domingo 24 de agosto. La advertencia alcanza a distintas regiones de la Puna y los Valles, donde se esperan ráfagas que podrían superar los 70 km/h en sectores elevados.

Zonas alcanzadas por vientos intensos El fenómeno afecta a la Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi, donde se prevén vientos del oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar los 100 km/h en sectores de mayor altitud.

En tanto, en regiones de valles y ciudades como El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande y áreas bajas de Tilcara y Dr. Manuel Belgrano, se esperan vientos del sur con intensidades de 35 a 50 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 70 km/h.

image Cómo evolucionará el clima en la provincia de Jujuy Sábado 23 de agosto: se mantendrá la circulación de vientos fuertes durante gran parte de la jornada, con un mayor impacto en horas de la tarde y noche en zonas puneñas. image Domingo 24 de agosto: persistirá el alerta, aunque se espera que hacia la noche el viento pierda intensidad. Aun así, seguirán registrándose ráfagas considerables en sectores de montaña y caminos de altura. image Precauciones y recomendaciones por la alerta de vientos fuertes Las autoridades remarcaron la importancia de extremar cuidados en rutas y caminos, en especial aquellos que atraviesan zonas altas, debido a la inestabilidad que pueden generar las ráfagas en la conducción. Recomendaciones por fuertes vientos Asegurar chapas, techos livianos, carteles y objetos que puedan volarse.

Evitar actividades recreativas o laborales al aire libre mientras dure la alerta.

Mantenerse informado a través de los reportes oficiales del organismo meteorológico y de la Dirección de Protección Civil.

Reducir la circulación innecesaria en áreas abiertas durante las horas de mayor intensidad del viento. image En localidades de la Quebrada y la Puna, los vientos ya comenzaron a sentirse con fuerza en horas de la madrugada y se espera que la situación continúe durante el resto del fin de semana. En tanto, en los Valles y zonas urbanas, el fenómeno será menos intenso, aunque igualmente puede provocar complicaciones en la visibilidad, caída de ramas y polvo en suspensión.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.