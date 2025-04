Sectores sindicales apoyan a los candidatos del Frente Jujuy Crece

Por su parte Freddy Berdeja, señaló que: “hoy efectivamente vinimos a apoyar a un compañero de candidato a diputado, que es Ramón Neira, en ese marco se han reunido 15 sindicatos para brindar el apoyo a un trabajador que esperamos y aspiramos que llegue a la Cámara de Diputados. Siempre hemos marcado ese camino desde la Corriente Sindical Saúl Ubaldini, tenemos candidatos en el Carmen también. Había que comenzar a participar desde el Movimiento Obrero y nos estamos haciendo este espacio. Lo que esperamos es que este espacio se mantenga”.

image.png

Oportunidad para conversar

El candidato a diputado provincial Adriano Morone, destacó que “una semana intensa en el marco de la campaña, una campaña corta, donde tratamos de condensar en poco tiempo todo el trabajo, que en realidad es un trabajo que ya venimos haciendo permanentemente, de recorrer, mantener reuniones, escuchar. Siempre por supuesto la campaña electoral da más oportunidades para conversar y además para discutir los temas que tenemos, los problemas, las soluciones, las ideas, para poder aportar entre todos los sectores para el crecimiento. “Terminando la jornada en este lindo encuentro que organizó también nuestro candidato a diputado provincial Ramón Neira junto a distintos referentes del sector de los trabajadores.

Consultado sobre los pedidos de la gente a través de los distintos recorridos, manifestó que: “una preocupación general tiene que ver por supuesto con la situación económica de todos los sectores, pero bueno de nuevo cada barrio tiene sus problemáticas tenemos una provincia muy diversa donde no son los mismos los problemas que tiene un vecino de la capital que alguno de los Valles, del Ramal, de la Quebrada y Puna. Nosotros muy convencidos de lo que venimos haciendo desde el Gobierno de la Provincia, lo que viene haciendo el gobernador Carlos Sadir, pero conscientes de que tenemos muchísimo por hacer de que tenemos cosas que mejorar y corregir. En Jujuy hay un rumbo que es cuidar lo que se hizo, pero que tenemos que recargar las pilas y las fuerzas para seguir haciendo mucho más”.

“Yo creo los jujeños se merecen es escuchar propuestas, obviamente marcar los errores y marcar la falla por supuesto ese también es el rol de los dirigentes políticos, de los candidatos, pero no quedarnos solamente en la crítica fácil, así que nosotros vamos a llevar nuestro mensaje, el mensaje del gobernador Carlos Sadir. Vamos a pedir el respaldo al proyecto político del Gobernador que los jujeños le dieron hace muy poquito tiempo la responsabilidad de gobernar Jujuy, hace menos de un año y medio que el gobernador Sadir está al frente de la gestión. Me parece que lo ha hecho en un marco nacional, en un contexto nacional difícil, pero con mucha responsabilidad y tratando de no dejar afuera a ningún jujeño y que tiene grandes proyectos que queremos apoyar desde la Legislatura”.