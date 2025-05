Según los expertos, ¿Está bien que las mascotas duerman en la cama?

Curiosidades. Mascotas: te contamos cuál es la única raza de perro que no ladra

Un claro ejemplo de ello es el caso de Pam Lewis , de 53 años, quien adoptó a Squeak , un pequeño perro mestizo de chihuahua rescatado durante la pandemia . Su intención inicial era que el perro durmiera en su jaula, al igual que sus perros anteriores. " Siempre he pensado que los perros no deberían dormir en la cama ", comenta.

Desde entonces, Squeak se acomoda junto a Lewis cada noche, pero eso ha comenzado a ser un problema. " Ella quiere estar a mi lado o encima de mí, y yo no duermo bien ", cuenta Lewis . " He alcanzado un umbral. Realmente necesitamos sacarla de la cama ".

¿Las mascotas deberían dormir en la cama?

Este tipo de situación no es poco común, explica Kwane Stewart, veterinario y creador de Project Street Vet. Con más de 25 años de experiencia, ha escuchado innumerables veces relatos similares de parte de sus clientes, y él mismo ha vivido esa experiencia. En el pasado, permitía que su perro se acomodara en su cama, pero con el tiempo, ha encontrado más difícil descansar bien, por lo que ahora ha decidido mantener un espacio de descanso libre de mascotas. "Está la salud de la mascota y está la salud suya", comenta Stewart. "Por mucho que cuides la salud de tu mascota, también estás cuidando la tuya".

Los perros y gatos pueden ser portadores de parásitos, como pulgas y garrapatas.

A continuación, te presentamos algunas razones para considerar no permitir que tu mascota duerma en tu cama.

Riesgo de lesiones

Para nuestros perros, saltar dentro y fuera de la cama puede ser todo un desafío físico. En el caso de perros con cuerpo largo como los corgis, razas pequeñas, cachorros cuyos huesos aún no están completamente desarrollados o perros con artritis, este tipo de movimientos puede resultar muy arriesgado. "Aproximadamente el 20 por ciento de todos los perros tienen algún tipo de artritis, y saltar dentro y fuera de una cama no es ideal para mantener la salud de las articulaciones", señala Stewart.

Los perros con cuerpo alargado y bajo son más propensos que otras razas a sufrir daños en la espalda debido a la repetición de movimientos como saltar. "Los perros salchicha son líderes en ese territorio. Pueden deslizarse un disco o algo peor; los he visto llegar paralizados", comenta. También existe el riesgo de que se lastimen si caen de la cama durante el sueño o si sufren una convulsión.

En cuanto a los gatos, las probabilidades de que se lesionen por caídas o saltos son considerablemente menores, según Stewart. "Sin embargo, los gatos mayores tienen una alta incidencia de artritis, algo de lo que muchas personas no se dan cuenta", añade.

La tiña, una infección cutánea fúngica, puede ser más fácilmente transmitida entre mascotas y humanos si comparten la misma cama debido al contacto cercano y frecuente.

A partir de los 9 años, muchos gatos empiezan a experimentar dolor en las articulaciones, lo que les dificulta saltar desde sus lugares preferidos. "Si ves a tu gato sentado allí y mira su espacio, en lugar de acercarse y saltar, es una señal de que podría estar teniendo problemas", comenta. Es recomendable consultar con un veterinario al respecto, ya que existen opciones terapéuticas que pueden aliviar el dolor. Y no solo las mascotas corren el riesgo de lesiones, también los humanos pueden tropezar con ellas, especialmente cuando intentan dirigirse al baño en medio de la noche.

La amenaza de los parásitos

Al permitir que tu mascota suba a la cama, también abres la puerta a la posible llegada de pulgas y garrapatas, que se adhieren a tu animal cuando está afuera (sobre todo en épocas calurosas), se esconden entre su pelaje y se alimentan de su sangre, e incluso podrían hacerlo de la tuya una vez que se cuelen dentro de la casa. Estos parásitos no solo provocan molestias y picazón, sino que también tienen el potencial de invadir tu hogar y sus picaduras podrían desencadenar infecciones. Las garrapatas, por ejemplo, son capaces de transmitir la enfermedad de Lyme tanto a humanos como a animales.

Los perros, especialmente aquellos que pasan bastante tiempo al aire libre, son más propensos a ser portadores de pulgas y garrapatas que los gatos, según Stewart. "Los gatos son tan quisquillosos que, incluso si les da una o dos pulgas, siempre están acicalándose. Atraparán una pulga al azar antes de que pueda encontrar un hogar y reproducirse", explica. No obstante, recomienda el uso de tratamientos preventivos contra estos parásitos tanto en perros como en gatos, especialmente si estos animales pasan tiempo al aire libre o tienen contacto con otras mascotas que también frecuentan el exterior.

Un estudio de la Clínica Mayo en 2017 reveló que dormir con un perro en la cama puede impactar negativamente la calidad del sueño.

Las mascotas también pueden ser portadoras de la tiña y contagiarla a sus dueños. Stewart ha observado casos de esta infección en las personas que visitan su clínica, especialmente cuando las mascotas comparten la cama, un espacio ideal para la cercanía física. Como la tiña se propaga por contacto directo con la piel, es importante observar a tu mascota en busca de áreas con pérdida de pelo en forma de círculos.

Sueño de baja calidad

Si tu perro o gato duerme plácidamente, tal vez no te incomode que se suba a la cama contigo. De hecho, alrededor de la mitad de los propietarios de animales permiten que sus mascotas (sean perros, gatos u otros) duerman en su cama, según estudios realizados en Australia. Es difícil imaginar que esta práctica sea tan común si realmente interfiriera de forma significativa con el descanso. No obstante, una investigación de 2017 de la Clínica Mayo sobre el impacto de los perros en el sueño de los humanos descubrió que, aunque dormir en la misma habitación que un perro no afectaba demasiado la calidad del sueño, tenerlo en la cama sí lo hacía.

No obstante, es importante mencionar que Michael J. Breus, experto en trastornos del sueño y creador de The Sleep Doctor, observa que la mayoría de las personas tienden a volver a conciliar el sueño rápidamente, incluso si su mascota las despierta con movimientos o ronquidos. A menos que el durmiente se queje de manera explícita, no considera estas interrupciones como un inconveniente.

Aunque los gatos suelen ser más pequeños que los perros, algunos propietarios de mascotas encuentran que son más molestos a la hora de dormir, según comenta Stewart. Esto se debe a que, generalmente, los gatos tienen un comportamiento nocturno más activo que los perros. De hecho, en la casa de Stewart, su familia se ha visto obligada a mantener a su gata, Rosie, fuera de las habitaciones, debido a su hábito de amasar y acurrucarse sobre sus caras durante la noche.

Las reacciones alérgicas pueden ser exacerbadas por la cercanía de las mascotas en la cama.

Aumento de asma o reacciones alérgicas

Las alergias a gatos y perros son bastante frecuentes y afectan entre el 10% y el 20% de la población mundial. Si eres uno de estos afectados, el contacto con tu mascota puede ocasionar síntomas como tos, estornudos, congestión o secreción nasal, picazón en los ojos o incluso dificultades para respirar, sobre todo si padeces de asma. Como la caspa y la saliva de los animales se quedan adheridas a las telas, como la ropa de cama, permitir que tu perro o gato se acomode entre las sábanas puede intensificar estos síntomas, incluso si la mascota no está en la cama contigo en ese momento.

Para aquellos que sufren de alergias intensas a los animales, establecer la cama como un área restringida podría ser una opción sensata. Sin embargo, es importante considerar que la caspa de las mascotas puede persistir en el hogar o en una habitación durante varios meses, incluso si el animal no ha entrado en ese espacio.

Es un bloqueador de romance

Algunas parejas se unen por su afición compartida hacia los perros y gatos, pero esto no garantiza que tener animales en el dormitorio sea beneficioso para su vida amorosa. "En cuanto a las relaciones románticas y la intimidad, esto puede ser un problema. Muchos animales no entienden lo que está pasando y pueden pensar que se les está haciendo algún tipo de daño y pueden ponerse a la defensiva", comenta Breus.

La causa exacta de esta reacción puede variar según la situación, agrega Stewart. Mientras que los gatos probablemente no prestarán mucha atención a lo que ocurre, "para algunos perros, los movimientos y ruidos (de la intimidad sexual) pueden ser alarmantes, confusos y, en algunos casos, pueden volverse agresivos".

Los perros traen suciedad y gérmenes a la cama, lo que representa un problema de higiene.

Pueden intervenir otros aspectos también. "¿Es esta una nueva relación? Podría haber un mayor potencial de problemas si, por ejemplo, la novia tuvo al perro durante años y ahora el novio se muda, ingresa al dominio del perro y se hace cargo de la cama cuando el perro está acostumbrado a estar allí", explica Stewart. Si le preocupa cómo sus mascotas puedan reaccionar a sus momentos íntimos, una buena opción es redirigir su atención: "Dales un juguete y haz que busquen otro lugar para pasar un rato", recomienda Stewart.

Higiene y gérmenes

Es innegable que su perro pasa tiempo en la tierra al aire libre, y que su gato utiliza la caja de arena varias veces al día. La suciedad o los microorganismos que se adhieren a sus patas y pelaje no desaparecerán por arte de magia cuando se acerque la hora de acostarse, y probablemente se transfieran a las sábanas.

La decisión de permitir o no a las mascotas en la cama es altamente personal, basada en la comodidad y el estilo de vida del dueño, reflejando la diversidad de relaciones entre humanos y mascotas.

Además, existen otras preocupaciones, como la incontinencia urinaria, que es frecuente en perras de edad avanzada (aunque no en gatos), según Stewart. Los tratamientos pueden aliviar este inconveniente, pero es importante evaluar si vale la pena asumir el riesgo de que su mascota moje la cama.

El estuche para dormir con tu mascota

Existen diversas razones de peso para evitar que tu mascota duerma en la cama contigo. Sin embargo, según la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, millones de personas siguen compartiendo su espacio de descanso con sus animales. Un estudio realizado en 2022 reveló que casi la mitad de los estadounidenses (46 por ciento) duermen junto a sus mascotas, aunque sea de vez en cuando. Y a pesar de las anécdotas divertidas sobre gatos pisando caras y perros enormes que ocupan toda la cama, menos de una quinta parte (19 por ciento) de quienes duermen con sus animales afirman que su descanso se ve afectado por ello. De hecho, casi la mitad (46 por ciento) asegura dormir mejor.

Algunas parejas se unen por su amor por los perros y los gatos, pero eso no significa que tener mascotas en el dormitorio sea ideal para su vida amorosa.

“Muchos dueños de mascotas encuentran consuelo y relajación al tener a sus amigos peludos cerca durante el sueño”, señala Shaina Denny, cofundadora y directora ejecutiva de Dogdrop, un servicio de guardería para perros. “Tener una mascota en la cama puede proporcionar un efecto calmante, ya que la respiración rítmica... de la mascota puede crear un ambiente relajante”.

Cómo evitar que tu mascota duerma en la cama

El veterinario Kwane Stewart señala que si este hábito ya está instaurado, puede ser complicado dejarlo atrás, tanto para la mascota como para el dueño. No obstante, en general, la transición es más sencilla con los gatos que con los perros. Para un gato que te interrumpe el sueño, bastaría con cerrar la puerta del dormitorio. “La propensión a la ansiedad debido a esa transición es menor en los gatos que en los perros”, explica.

Si decides que es hora de que tu perro deje de dormir en la cama, Stewart recomienda empezar por ubicar una jaula en tu dormitorio. “Haz que se sientan cómodos y dales golosinas”, sugiere. “Nunca es un lugar de castigo, y si están ansiosos por salir, déjenlos salir”. Sin embargo, advierte que no es conveniente sacarlos de la cama y moverlos a otra habitación. “Si los alejas por completo de tu habitación después de haber estado durmiendo en tu cama, eso probablemente les causará algo de ansiedad”. Si estas estrategias no tienen éxito con tu mascota, acudir a un veterinario especializado en comportamiento animal podría ser una buena opción.

Los perros de razas pequeñas, cachorros en crecimiento o aquellos con artritis pueden enfrentarse a riesgos significativos para la salud al saltar dentro y fuera de la cama.

Cinco motivos para permitir que tu mascota duerma en tu cama

Por otro lado, existen varias razones por las que podría ser positivo dejar que tu animal se quede la próxima vez que salte a la cama.

Sentimiento de seguridad

Si te sientes inquieto por la noche debido a posibles peligros como incendios o robos, tener una mascota en la cama puede ofrecerte una sensación de protección, aunque de una manera más tierna. “Las mascotas generalmente tienen agudos sentidos del olfato y del oído. Tener a su mascota a su lado puede brindar mayor seguridad a las personas mayores con discapacidad auditiva, ya que una mascota puede ladrar o inquietarse si escucha sonidos inusuales en el hogar o huele algo inusual”, explica George Melillo, cofundador y director veterinario de Heart + Paw, una red veterinaria con 29 sedes en 10 estados.

Stewart añade que esa sensación de protección puede ser reconfortante tanto para quienes viven solas como para los adultos mayores. “Tener a su perro cerca de ellos mientras están más vulnerables (dormidos) ayuda a algunas personas a dormir mejor”, concluye.

Soledad y depresión

Se comprobó que las mascotas son beneficiosas para tratar diversos trastornos de salud mental. De hecho, estudios demuestran que interactuar con ellas disminuye los niveles de cortisol, la hormona relacionada con el estrés, y aumenta la liberación de oxitocina, la hormona asociada al bienestar.

A pesar de los desafíos, muchos dueños de mascotas reportan beneficios emocionales y de seguridad al compartir espacio con sus animales.

Para quienes buscan consuelo, los abrazos nocturnos podrían potenciar estos efectos, según la veterinaria holística Ambika Vaid, quien asesora a la marca de alimentos para mascotas Badlands Ranch. “Las personas que enfrentan depresión o trastorno de estrés postraumático experimentan una notable mejora emocional cuando duermen con sus animales. Estos proporcionan una sensación de consuelo, seguridad y estabilidad, lo que les ayuda a descansar mejor”, explica.

Si experimentas soledad, dormir junto a una mascota puede ofrecer un alivio reconfortante. “Algunas personas atraviesan momentos en los que no tienen a nadie más; ya sea porque están al final de sus días o han perdido a un ser querido”, señala Vaid. “Los animales pueden llenar ese vacío, y descansar con ellos ayuda a mitigar la sensación de aislamiento que sienten quienes lidian con el dolor de la pérdida”.

Las mañanas podrían ser mejores

Existen dos tipos de personas: los que disfrutan de la noche y los que prefieren levantarse temprano. Si eres de los noctámbulos, dormir con tu mascota podría ayudarte a mejorar tu relación con las mañanas. “A las mascotas les encantan sus rutinas”, comenta Vaid. “Son muy buenos susurrando, empujando o despertando suavemente a sus dueños cuando llega la hora de desayunar o caminar. Esto a menudo ayuda a las personas a levantarse de la cama y mantenerse al tanto de sus rutinas”.

Existen estrategias efectivas para acostumbrar a las mascotas a dormir fuera de la cama, señala Kwane Stewart, destacando la importancia de un enfoque gentil y considerado para minimizar la ansiedad.

Calidez

Si vives en una zona fría o simplemente tienes los pies fríos, compartir la cama con tu mascota puede ser una forma estupenda de mantenerte caliente. “Las mascotas son fuentes naturales de calor y compartir cama puede contribuir a la comodidad física, especialmente durante las estaciones más frías”, explica Denny. “Como alguien que tiene un perro salchicha en miniatura, siempre hago que mi perro duerma en mi cama. Ella me salva de las elevadas facturas de calefacción en invierno”.

La seguridad, la lucha contra la soledad y la depresión, así como el mantenimiento de las rutinas, son razones por las cuales algunos dueños optan por mantener a sus mascotas en la cama.

Bienestar de la mascota

Que tu mascota duerma contigo también puede ser beneficioso para ella, sugiere Dwight Alleyne, veterinario especializado en JustAnswer. Debido a que la relación entre las mascotas y sus dueños es “simbiótica”, indica, dormir en la cama les otorga “los mismos beneficios de reducción de la ansiedad, mayor seguridad y menos estrés también en las mascotas”.

Nicole Ellis, entrenadora profesional certificada de perros y experta en estilo de vida de mascotas de Rover, respalda esta idea: “A muchos cachorros les encanta dormir junto a sus hermanos, por lo que no sorprende que, a medida que crecen, también quieran dormir en la cama cerca de sus hermanos. miembros de la familia humana. Muchos perros se sienten seguros y cómodos mientras duermen en la cama humana con sus familias humanas”.

Los gatos mayores también son susceptibles a problemas de artritis que pueden dificultarles saltar a sus lugares favoritos, siendo crucial observar cualquier cambio en su comportamiento habitual.

Tenga en cuenta también que el sentido del olfato de los perros está profundamente conectado con los centros de recompensa en su cerebro; el olor de su dueño les genera felicidad. “Mientras dormimos, sudamos y pasamos mucho tiempo [en la cama]”, dice Ellis. “De todas las áreas de la casa, la cama es la que más conserva nuestro aroma, y a nuestras mascotas, que están muy afinadas a los olores, les agrada descansar en un lugar que huele a nosotros”.

Tanto si está a favor como en contra de que las mascotas duerman en la cama, existen pruebas que avalan ambas posturas. Al final del día, es una decisión completamente personal. “Hay quienes se sienten más seguros y a gusto con su perro en la cama, mientras que para otros puede resultar una distracción”, concluye Ellis. “No hay una respuesta definitiva: todo depende de lo que mejor se ajuste a tu manera de vivir”.