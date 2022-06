Los efectivos, navegaron en primera instancia por el interior de un espejo de agua cuya zona es de muy difícil acceso y de un cementerio antiguo. A su vez, otro grupo de bomberos recorrieron a pie por los márgenes del dique en búsqueda de alguna pista.

Para profundizar la misma, la Policía pidió la ayuda del personal de la División de Búsqueda de Personas, a cargo de la Dirección General de Investigaciones.

image.png Búsqueda desesperada por Sergio Callata desaparecido el 23 de abril.

Un pedido desesperado

Jorgelina Pelo, su esposa, dialogó con Arriba Jujuy y expresó la tristeza que tiene en estos momentos al no saber nada sobre su esposo. “No sabemos nada y tampoco tengo indicios de qué es lo que le habrá pasado. Hoy me reúno con mi abogado para ver si tiene alguna noticia, pero hasta el momento no sabemos nada y tampoco encontraron nada”, expresó.

La esposa también dijo: “Es desesperante, no tengo vida, no se puede descansar. Es estar todo el tiempo esperando un tipo de mensaje o noticia. Necesito esa respuesta para dárselos a mis hijos porque se los prometí”, manifesto.

¿Qué pasa con la investigación?

Policía de la provincia junto con la Brigada de Investigaciones se encontraban trabajando en el lugar desde hace varios días.

“Ellos me dijeron que tienen algunas pistas pero sigue búsqueda, mucho no puedo hablar del tema. Pese a ello nosotros seguimos buscando, pero estamos desesperados por encontrarlo. Tenemos dos hijos que lo están esperando”, dijo angustiada la esposa de Sergio Callata en su momento.

La familia solicita a cualquiera que tenga información al respecto, que se comunique con nosotros a los números que están publicados en las redes sociales. “Todo lo que puedan aportar nos va a servir para llegar a él”.

Se recuerda a la comunidad en general que Sergio Callata fue visto por última vez el pasado 23 de abril del corriente año. Es una persona de tez trigueña, mide 1.75 metros, tiene cabello corto de color negro y es de contextura robusta. Al momento de su desaparición llevaba una remera celeste, pantalón gris y zapatillas negras.