domingo 14 de septiembre de 2025

14 de septiembre de 2025 - 07:18
Champions League

Slavia Praga vs FK Bodo/Glimt: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

Slavia Praga y FK Bodo/Glimt se miden en el estadio Evzena Rosického el miércoles 17 de septiembre a las 13:45 (hora Argentina).

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 1 de la Champions, FK Bodo/Glimt y Slavia Praga se enfrentan el miércoles 17 de septiembre desde las 13:45 (hora Argentina), en el estadio Evzena Rosického.

Horario Slavia Praga y FK Bodo/Glimt, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
  • Colombia y Perú: 11:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
  • Venezuela: 12:45 horas

