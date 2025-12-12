viernes 12 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de diciembre de 2025 - 16:09
Efemérides.

12 de diciembre: el día que Jujuy abraza su poncho marrón

Cada 12 de diciembre Jujuy celebra el Día del Poncho Jujeño, instituido por ley para honrar esta prenda marrón de fibra de vicuña, emblema de la provincia.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
historia poncho jujeño.jpg
image

Cada 12 de diciembre Jujuy celebra el Día del Poncho Jujeño, una fecha que busca revalorizar esta prenda como símbolo de identidad gaucha y memoria histórica. La conmemoración se instaló en escuelas, actos oficiales y actividades culturales como una ocasión especial para volver a ponerse el poncho marrón y recordar qué historias encierra.

Lee además
El CODEM de Anses es el comprobante de afiliación a la obra social.
Sociedad.

¿Qué es el CODEM de Anses?
Tarta de mantecol: el mejor postre para estas fiestas, rápido, simple y sin horno
Las recetas de la abuela.

Tarta de mantecol: el mejor postre para estas fiestas, rápido, simple y sin horno

La efeméride está directamente ligada a la Ley Provincial N.º 6100, sancionada en 2018, que definió de manera oficial cuál es el poncho jujeño y le otorgó un día propio en el calendario. Desde entonces, instituciones educativas, agrupaciones gauchas y organismos públicos impulsan actividades para difundir su significado entre las nuevas generaciones.

Por qué el Día del Poncho Jujeño se celebra el 12 de diciembre

La Ley 6100, aprobada por la Legislatura de Jujuy en noviembre de 2018, establece en su artículo 1° que se instituye como “Poncho Jujeño” a la prenda de abrigo de color marrón vicuña, de forma rectangular, con abertura en el centro y flecos en todo el perímetro. En el artículo 2°, la norma dispone que el “Día del Poncho Jujeño” será la fecha en que el Poder Ejecutivo promulgue la ley, algo que ocurrió el 12 de diciembre de 2018, según el Boletín Oficial.

A partir de esa promulgación, el 12 de diciembre quedó asociado oficialmente a la celebración del poncho y fue incorporado incluso al Anuario Escolar de la provincia para trabajar el tema en las aulas. En los últimos años surgieron proyectos legislativos para vincular la fecha con el 18 de noviembre, día de la Autonomía Política de Jujuy, pero mientras tanto la práctica institucional y educativa sigue marcando el 12 de diciembre como jornada de homenaje al poncho marrón.

gauchos 23 de agosto.jpg
Cada 12 de diciembre Jujuy celebra el D&iacute;a del Poncho Juje&ntilde;o, fecha ligada a la promulgaci&oacute;n de la Ley 6100, que declar&oacute; oficial al poncho marr&oacute;n vicu&ntilde;a, rectangular y con flecos, como s&iacute;mbolo de identidad de la provincia.

Cada 12 de diciembre Jujuy celebra el Día del Poncho Jujeño, fecha ligada a la promulgación de la Ley 6100, que declaró oficial al poncho marrón vicuña, rectangular y con flecos, como símbolo de identidad de la provincia.

La historia del poncho jujeño: del Éxodo a la identidad gaucha

Detrás del poncho jujeño hay un relato que se remonta a tiempos anteriores a la llegada de los españoles, cuando en el territorio no había ovejas y las comunidades andinas tejían sus prendas con fibras de camélidos (llama, alpaca, vicuña, guanaco). De esos animales se obtenían lanas naturales en tonos marrones, que dieron origen a los primeros ponchos sin necesidad de teñir.

Con el paso del tiempo, el poncho marrón se vinculó fuerte al Éxodo Jujeño y a la llamada “guerra gaucha”. Investigadores y referentes gauchos recuerdan que el color ayudaba a los combatientes a mimetizarse con la tierra y con el paisaje en las acciones de guerrilla, en un contexto donde no había uniformes formales. Incluso se señala que, en el caso de los Decididos por Jujuy, Manuel Belgrano impulsó el uso del poncho marrón como forma de identificación de la tropa patriota.

Hoy, distintas ordenanzas y declaraciones lo reconocen como “símbolo de identidad” del gaucho jujeño y de la provincia en su conjunto. Llevarlo en actos patrios, sobre todo en la semana del Éxodo, es una forma de homenajear a quienes “dieron la vida por estas tierras” y de reafirmar una identidad compartida, tal como destacan las agrupaciones gauchas y la propia Legislatura.

image
D&iacute;a del poncho juje&ntilde;o: por qu&eacute; hoy celebramos el poncho marr&oacute;n

Día del poncho jujeño: por qué hoy celebramos el poncho marrón

El color marrón vicuña y la fibra: qué significa el poncho jujeño

La Ley 6100 especifica que el poncho jujeño es marrón vicuña y puede ser de fibra de vicuña o de color vicuña, lo que remite a la lana de uno de los camélidos más emblemáticos de la región andina. En la práctica, también se usan fibras de llama o alpaca con tonos similares, siguiendo la tradición de aprovechar los colores naturales de los animales sin recurrir a tinturas.

Ese marrón, similar al de la tierra quebradeña y puneña, tiene una fuerte carga simbólica: por un lado, evoca el territorio y la vida de campo; por otro, remite a las estrategias de combate y resistencia de los gauchos, que buscaban pasar desapercibidos entre cerros y polvareda. Investigadores como Misael Soria Linares y Carlos Gauna señalan que el poncho marrón liso se convirtió así en una verdadera “camiseta de los jujeños”, capaz de unir a la provincia bajo un mismo color.

Además de su significado histórico y simbólico, el poncho de vicuña o de fibra similar es una pieza de alto valor textil, fruto de un trabajo artesanal que puede demandar meses de esquila, hilado y tejido. Por eso, en cada 12 de diciembre también se busca visibilizar el saber de las tejedoras y artesanos que mantienen viva esta tradición en comunidades rurales y talleres urbanos de Jujuy.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Qué es el CODEM de Anses?

Tarta de mantecol: el mejor postre para estas fiestas, rápido, simple y sin horno

Mitos y fantasmas del centro de Jujuy: las historias que cuenta la ciudad

El lanzamiento oficial del Enero Tilcareño 2026 ya tiene fecha

Ingreso a primer año: publicaron los listados y arranca la confirmacion de la inscripción en Jujuy

Lo que se lee ahora
Ingreso a primer año: hoy publican los listados y arranca la inscripción en Jujuy (Imagen realizada con IA)
Educación.

Ingreso a primer año: publicaron los listados y arranca la confirmacion de la inscripción en Jujuy

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Dolor por la muerte de un cantante de cumbia.
Espectáculos.

Dolor por la muerte de un reconocido cantante de cumbia

Belén Bellone, la jujeña que llega al mejor hospital del mundo. video
¡Felicidades!

Belén Bellone, la médica jujeña que llegó al mejor hospital del mundo

El cierre energético del año que impulsa a destrabar objetivos y activar cambios.
Astrología.

¿Qué es el portal 12/12 y por qué tenerlo en cuenta para cumplir tus objetivos?

Encontraron más de 16 mil huellas de dinosaurios cerca de Jujuy
Hallazgo.

Encontraron más de 16 mil huellas de dinosaurios en Bolivia

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel