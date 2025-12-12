12 de diciembre: el día que Jujuy abraza su poncho marrón

Cada 12 de diciembre Jujuy celebra el Día del Poncho Jujeño, una fecha que busca revalorizar esta prenda como símbolo de identidad gaucha y memoria histórica. La conmemoración se instaló en escuelas, actos oficiales y actividades culturales como una ocasión especial para volver a ponerse el poncho marrón y recordar qué historias encierra.

La efeméride está directamente ligada a la Ley Provincial N.º 6100 , sancionada en 2018 , que definió de manera oficial cuál es el poncho jujeño y le otorgó un día propio en el calendario. Desde entonces, instituciones educativas, agrupaciones gauchas y organismos públicos impulsan actividades para difundir su significado entre las nuevas generaciones.

La Ley 6100, aprobada por la Legislatura de Jujuy en noviembre de 2018, establece en su artículo 1° que se instituye como “Poncho Jujeño” a la prenda de abrigo de color marrón vicuña , de forma rectangular, con abertura en el centro y flecos en todo el perímetro. En el artículo 2°, la norma dispone que el “Día del Poncho Jujeño” será la fecha en que el Poder Ejecutivo promulgue la ley, algo que ocurrió el 12 de diciembre de 2018 , según el Boletín Oficial.

A partir de esa promulgación, el 12 de diciembre quedó asociado oficialmente a la celebración del poncho y fue incorporado incluso al Anuario Escolar de la provincia para trabajar el tema en las aulas. En los últimos años surgieron proyectos legislativos para vincular la fecha con el 18 de noviembre, día de la Autonomía Política de Jujuy , pero mientras tanto la práctica institucional y educativa sigue marcando el 12 de diciembre como jornada de homenaje al poncho marrón.

La historia del poncho jujeño: del Éxodo a la identidad gaucha

Detrás del poncho jujeño hay un relato que se remonta a tiempos anteriores a la llegada de los españoles, cuando en el territorio no había ovejas y las comunidades andinas tejían sus prendas con fibras de camélidos (llama, alpaca, vicuña, guanaco). De esos animales se obtenían lanas naturales en tonos marrones, que dieron origen a los primeros ponchos sin necesidad de teñir.

Con el paso del tiempo, el poncho marrón se vinculó fuerte al Éxodo Jujeño y a la llamada “guerra gaucha”. Investigadores y referentes gauchos recuerdan que el color ayudaba a los combatientes a mimetizarse con la tierra y con el paisaje en las acciones de guerrilla, en un contexto donde no había uniformes formales. Incluso se señala que, en el caso de los Decididos por Jujuy, Manuel Belgrano impulsó el uso del poncho marrón como forma de identificación de la tropa patriota.

Hoy, distintas ordenanzas y declaraciones lo reconocen como “símbolo de identidad” del gaucho jujeño y de la provincia en su conjunto. Llevarlo en actos patrios, sobre todo en la semana del Éxodo, es una forma de homenajear a quienes “dieron la vida por estas tierras” y de reafirmar una identidad compartida, tal como destacan las agrupaciones gauchas y la propia Legislatura.

El color marrón vicuña y la fibra: qué significa el poncho jujeño

La Ley 6100 especifica que el poncho jujeño es marrón vicuña y puede ser de fibra de vicuña o de color vicuña, lo que remite a la lana de uno de los camélidos más emblemáticos de la región andina. En la práctica, también se usan fibras de llama o alpaca con tonos similares, siguiendo la tradición de aprovechar los colores naturales de los animales sin recurrir a tinturas.

Ese marrón, similar al de la tierra quebradeña y puneña, tiene una fuerte carga simbólica: por un lado, evoca el territorio y la vida de campo; por otro, remite a las estrategias de combate y resistencia de los gauchos, que buscaban pasar desapercibidos entre cerros y polvareda. Investigadores como Misael Soria Linares y Carlos Gauna señalan que el poncho marrón liso se convirtió así en una verdadera “camiseta de los jujeños”, capaz de unir a la provincia bajo un mismo color.

Además de su significado histórico y simbólico, el poncho de vicuña o de fibra similar es una pieza de alto valor textil, fruto de un trabajo artesanal que puede demandar meses de esquila, hilado y tejido. Por eso, en cada 12 de diciembre también se busca visibilizar el saber de las tejedoras y artesanos que mantienen viva esta tradición en comunidades rurales y talleres urbanos de Jujuy.