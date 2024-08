Así fue la sorpresa para una madre en su cumpleaños que casi acaba en tragedia

“La humilde reacción de mi mamá”, comentó Guadi sobre el incidente que tuvo lugar en la provincia de San Luis. Además, las jóvenes instaban a su madre a levantarse, ya que la policía estaba a solo media cuadra y temían que los oficiales las viesen.

Embed @guadisuarez la humilde reaccion de mi mamá sonido original - Gonzalez Iván

Mientras tanto, el video en TikTok captó la atención de los usuarios, quienes respondieron de diversas maneras en la sección de comentarios respecto al desenlace. “Me la pusieron difícil. No sé si emocionarme, reírme o llorar”, “Che me desmayé de la emoción, pero hacia un rato que salía de diálisis, me ganó la emoción”, “Yo cuando me llegue la tarjeta este mes”, “No paro de reírme”, “Perdón pero lo vi 200 veces y en todas me reí” y “La retan a la madre encima, amé sus risas”, son algunos de los mensajes.

