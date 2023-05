image.png Astrología: ¿Qué significa que júpiter ingreso en tauro?

La energía de Tauro

Justamente para eso tenemos al signo del toro que, como energía de tierra, nos invita a darle concreción y corporalidad a nuestros proyectos y, como energía fija, nos ayuda a tener la perseverancia, la tenacidad y la paciencia para sostenerlos a mediano y largo plazo. El objetivo de Tauro es proveernos de seguridad y estabilidad.

No nos olvidemos de la vinculación de Tauro con el dinero y los bienes materiales: como signo regido por Venus, tiene que ver con el placer, los cinco sentidos y el hedonismo. Es una energía pragmática, que sabe cómo maximizar el fruto de su esfuerzo con la mínima inversión.

Su relación con el dinero

Serán los Ascendentes Aries y Libra quienes tengan este tránsito en sus casas del dinero: el eje II-VIII. En tanto, los Ascendentes Leo (con casa X en Tauro) podrán proyectar un enorme crecimiento profesional, y los Ascendentes Sagitario podrán disfrutar de nuevas oportunidades laborales o de un cambio de rutina benéfico en su trabajo.

Su impacto en los signos

Los signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) y aquellos con los que Tauro hace sextil (Piscis y Cáncer) son los que resultarán más beneficiados. Pero si no tenés ningún planeta en estos signos, no significa que no vayas a disfrutar de la buena fortuna.

Los signos que enfrentarán un desafío serán Leo, Escorpio y Acuario. Esto no quiere decir que no puedan salir beneficiados, sino simplemente que deberán hacer un trabajo consciente para usar las herramientas jupiterianas y, además, estar muy atentos a evitar la exageración, la soberbia y la negación de los conflictos. La clave para ellos será trazar metas claras y realizables y darse a sostenerlas en el tiempo con una mentalidad práctica, paciente y humilde.

Aries, Géminis y Libra sentirán este tránsito de manera más indirecta y de acuerdo a la casa en la que suceda en sus cartas natales. Por su parte, Sagitario, regido únicamente por Júpiter, tendrá la oportunidad de ponerse a trabajar en pos de sus objetivos con constancia y perseverancia, cualidades que no son naturalmente su fuerte.