Cambios en la VTV: talleres particulares podrán realizar las revisiones técnicas

El Gobierno informó que desde este miércoles quedará habilitado un registro para que talleres mecánicos privados puedan anotarse y quedar autorizados para efectuar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de auto. La decisión que cambia el proceso de la VTV fue posible luego de que se anulara una medida cautelar que impedía aplicar la medida.

“ El Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos funcionará en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y será público, gratuito y digital , a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) . Permitirá la inscripción de todos los talleres que acrediten capacidad técnica suficiente , incluyendo concesionarias e importadores ”, comunicó hoy la Secretaría de Transporte por medio de un comunicado .

La medida impulsada por el Gobierno nacional busca modificar el esquema actual de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) mediante una mayor apertura del sistema , con el objetivo de incrementar los puntos de atención disponibles y otorgar a los conductores la posibilidad de decidir en qué establecimiento realizar el control técnico de sus unidades.

El calendario de la VTV se organiza de acuerdo con el último número de la patente.

En este nuevo marco, los talleres habilitados podrán encargarse de inspeccionar vehículos particulares, utilitarios, de transporte de pasajeros, de carga, modelos históricos y unidades especiales. Según se indicó, la iniciativa pretende simplificar el proceso, acelerar los trámites y eliminar limitaciones consideradas innecesarias para favorecer una mayor competencia entre quienes ofrecen el servicio y quienes lo demandan.

Los autos 0 km particulares deberán pasar la primera inspección a los cinco años de su patentamiento.

La medida quedó oficializada tras el levantamiento de la cautelar

Desde la Secretaría de Transporte informaron que quedó sin efecto la medida cautelar que impedía poner en marcha el nuevo sistema. Tras superar ese obstáculo judicial, durante la madrugada se oficializó la Resolución N.º 32/2026 mediante su publicación en el Boletín Oficial, con la firma y aval del secretario del área, Mariano Plencovich.

“A partir de mañana, se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria. Se termina el monopolio de las plantas de VTV”, había manifestado el martes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta de X.

Las modificaciones contempladas en el Decreto 196/2025, que reformó distintos aspectos de la Ley de Tránsito, buscan actualizar el funcionamiento de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) e incorporan la creación de un nuevo registro para prestadores del servicio. Desde el Gobierno nacional explicaron que, bajo este esquema, cualquier taller que reúna las condiciones técnicas establecidas podrá solicitar su habilitación para efectuar controles técnicos vehiculares.

Cambios en la VTV a partir de hoy.

Cómo funcionará el nuevo sistema

El nuevo Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos dependerá de la Secretaría de Transporte, organismo que forma parte del Ministerio de Economía, y funcionará mediante una plataforma pública, digital y de acceso gratuito. Bajo este esquema, las revisiones técnicas podrán realizarse en cualquiera de los establecimientos incorporados al padrón nacional, siempre que cuenten con la habilitación correspondiente y cumplan las exigencias técnicas previstas por la reglamentación vigente.

Los conductores podrán decidir libremente en qué establecimiento efectuar la revisión de su vehículo, siempre que el taller elegido figure entre los habilitados e incorporados al registro correspondiente. Los locales autorizados podrán realizar controles sobre automóviles particulares, vehículos comerciales, unidades destinadas al transporte de pasajeros o mercaderías, además de modelos clásicos y otros de características especiales.

Se abrirá un padrón de inscripción para que establecimientos autorizados puedan realizar las verificaciones vehiculares.

La reglamentación no modifica las exigencias actuales en materia de seguridad vial ni los estándares técnicos aplicables. Los talleres deberán cumplir con los protocolos de inspección establecidos, designar un responsable técnico, demostrar que cuentan con personal capacitado, equipamiento adecuado y reunir todas las condiciones requeridas por la normativa. Para incorporarse al registro, deberán completar el trámite mediante una declaración jurada.

Respecto de los tiempos establecidos, los automóviles particulares recién patentados estarán obligados a realizar su primera verificación técnica una vez cumplidos cinco años desde su inscripción inicial. Luego, las unidades con una antigüedad de hasta diez años deberán someterse al control cada dos años, mientras que aquellas que superen ese período tendrán que efectuar la inspección de manera anual.

En el caso de determinadas categorías de vehículos, la primera revisión deberá concretarse dentro del primer año posterior al patentamiento y renovarse posteriormente cada doce meses.

Cada provincia deberá adherirse al nuevo régimen.

Una oferta más amplias de talleres

Desde el Gobierno nacional sostuvieron que la reforma permitirá a los conductores acceder a una oferta más amplia de talleres para realizar la inspección técnica, con libertad para escoger el lugar que prefieran y dentro de un esquema que, según señalaron, será más rápido, sencillo, transparente y con reglas más claras.

Cabe recordar que el pasado 10 de marzo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, comunicó que había quedado destrabada la disputa que impedía avanzar con las modificaciones introducidas por la nueva Ley Nacional de Tránsito respecto de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida tradicionalmente como VTV.

El gobierno de Javier Milei anunció que a partir hoy se abrirá un registro para que talleres mecánicos particulares puedan inscribirse para realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de vehículos.

Entre los cambios más relevantes figuran la posibilidad de incorporar nuevos establecimientos para efectuar las inspecciones técnicas, la liberación de los valores del servicio con el objetivo de fomentar una mayor competencia entre prestadores y la incorporación de los vehículos particulares a un esquema nacional de fiscalización que hasta ahora estaba orientado principalmente al transporte de cargas.

No obstante, la puesta en práctica de esta reforma todavía depende de un factor clave: que las distintas provincias decidan adherir y aplicar el nuevo modelo de VTV impulsado por el Gobierno nacional.

En aquellas provincias que decidan no incorporarse al nuevo esquema, los conductores quedarán al margen de las mejoras previstas por la reforma y no podrán optar por realizar la revisión técnica en talleres de proximidad o concesionarios oficiales habilitados. En ese sentido, Provincia de Buenos Aires fue la primera jurisdicción en comunicar que no adoptará el sistema impulsado por la Nación.

Se abrirá un padrón de inscripción para que establecimientos autorizados puedan realizar las verificaciones vehiculares.

Por otra parte, todavía se encuentra pendiente la elaboración de un procedimiento específico para la inspección de vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables, ya que este tipo de unidades requiere evaluaciones técnicas acordes a sus características y tecnologías particulares.