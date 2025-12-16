martes 16 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de diciembre de 2025 - 09:39
Sociedad.

Cambios en la VTV 2026: modalidad, requisitos y autos exentos

El Gobierno modificó por decreto el sistema de VTV en todo el país: nuevos plazos, posibilidad de más talleres habilitados y certificado digital en Mi Argentina

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La VTV o RTV permite corroborar que un auto está en condiciones de circular por el país.&nbsp;

La VTV o RTV permite corroborar que un auto está en condiciones de circular por el país. 

Lee además
Fachada de la sede central del Banco Nación
Política.

Nuevos cambios en el Gobierno: quién es el dirigente que asume la conducción del Banco Nación
Qué cambia en las indemnizaciones y cómo impacta en los juicios.
Política.

Reforma laboral: cómo se calcularán las indemnizaciones por despido

La verificación sigue siendo obligatoria para circular, pero ahora cambian los plazos, se amplía la red de lugares donde se puede hacer el trámite y se incorpora un certificado digital que convivirá con la oblea tradicional. El objetivo oficial es hacer el sistema “más accesible y moderno” sin perder el foco en la seguridad vial.

Nuevos plazos para hacer la VTV

Uno de los cambios centrales está en cada cuánto hay que hacer la verificación técnica:

  • Los vehículos 0 km harán su primera VTV a los 5 años del patentamiento.

  • Los vehículos de 5 a 10 años deberán verificar cada 2 años.

  • Los vehículos con más de 10 años seguirán haciendo la verificación una vez por año.

  • Los vehículos no particulares (transporte, carga, etc.) deberán hacer la RTO todos los años desde su inscripción inicial.

En la práctica, esto implica que los autos nuevos tendrán menos controles en los prime

image

Más talleres habilitados y fin de la tarifa única

Otro eje fuerte de la reforma es la apertura del sistema de VTV. Ya no serán sólo las plantas estatales o concesionadas de siempre:

  • Podrán hacer la VTV los talleres particulares y las concesionarias oficiales que se inscriban como Talleres de Revisión Técnica (TRT).

  • Para ser TRT deberán cumplir una lista de equipos mínimos obligatorios (alineador de faros con luxómetro, detector de holguras, frenómetro, analizadores de gases, elevador o fosa, entre otros).

Con esta apertura, se elimina la tarifa única nacional: cada planta o taller podrá fijar su propio precio, y la competencia entre centros debería empujar mejores servicios y valores, aunque también puede generar diferencias de costo entre regiones.

El nuevo esquema también prevé un registro digital nacional donde se volcarán todas las revisiones realizadas, lo que permitirá un seguimiento más claro del estado del parque automotor.

Certificado digital y rol de las provincias

La reforma incorpora la oblea digital de la VTV:

  • Además del clásico sticker en el parabrisas, la revisión aprobada quedará disponible en la app y la web de Mi Argentina, igual que la licencia y la cédula digital.

  • En una primera etapa convivirán la oblea física y la digital, con la idea de que más adelante el sistema sea completamente digital.

Un punto clave: para que estos cambios se apliquen efectivamente en cada lugar, provincias y municipios deben adherir a la reforma. Si una jurisdicción no adhiere, seguirá vigente el sistema de VTV que ya tenía, con sus propias reglas y plazos. Las que sí adhieran podrán habilitar centros de verificación de alcance nacional, de modo que un conductor pueda hacer la VTV en cualquier taller autorizado del país, sin importar la provincia donde está radicado el vehículo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Nuevos cambios en el Gobierno: quién es el dirigente que asume la conducción del Banco Nación

Reforma laboral: cómo se calcularán las indemnizaciones por despido

¿Cuándo se cobra en diciembre 2025 las Becas Progresar?

Encontraron muerto en la Quinta de Olivos a un soldado que cumplía funciones de seguridad

Luis Caputo afirmó que el nuevo esquema cambiario no acelera la inflación

Lo que se lee ahora
Conmoción en la Quinta de Olivos: hallaron muerto a un soldado que cumplía tareas de seguridad
Misterio.

Encontraron muerto en la Quinta de Olivos a un soldado que cumplía funciones de seguridad

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Juan Vanega fue asesinado en en barrio Tupac Amaru de Alto Comedero. video
Relato.

El video de Juan Vanega antes de ser asesinado que conmueve a Jujuy

Velorio de Juan Vanega. video
Alto Comedero.

Dolor y despedida a Juan Vanega: "Mi hijo era un chico sano, no era de pelear"

Terrible choque en Ruta Nacional 9: un muerto y más de 20 heridos
Jujuy.

Terrible choque en Ruta Nacional 9: un muerto y más de 20 heridos

Se paga el aguinaldo en Jujuy.
Atención.

Quiénes cobran el aguinaldo este martes en Jujuy: todo el cronograma

Gerardo Morales y Carlos Sadir  video
Aniversario.

Gerardo Morales y Carlos Sadir: "Un proyecto que generó grandes transformaciones para Jujuy"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel