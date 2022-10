Colombiana narró el divertido momento que vivió al llegar a la Argentina

No hay una gran cantidad de extensiones en el mundo donde se utilice solo un idioma para comunicarse , como ocurre con Latinoamérica. Pero que la mayoría de los integrantes de un lugar hable español no quiere decir que siempre puedan decodificarse entre sí. En esta línea, en cada país van cambiando mucho las palabras y también el acento, además de la manera de hablar. Una experiencia en primera persona de esta situación fue vivida por una mujer colombiana la primera vez que arribó a la Argentina. La divertida anécdota se viralizó en TikTok.

Cuando lo que estaba ocurriendo parecía no tener salida, un argentino que estaba en la fila se sumó detrás de ella y se encargó de aclarar el malentendido: “Se me arrimó por un ladito y me dijo: que si venís sola”.

Mientras el trabajador del aeropuerto le había estado consultando “¿venís sola?” ella había estado entendiendo “Venezuela”. Las dos expresiones se prestan a confusión cuando se expresan rápidamente.

Embed Problemas en migraciones de Ezeiza con una colombiana https://t.co/F0kh7hNrSl — Sir Chandler Blog (@SirChandlerBlog) October 10, 2022

En los mensajes, los internautas aseguraban que los argentinos tienen una forma muy rápida para hablar. Algunos otros manifestaron que la anécdota les recodaba la “película de Tarzán”.

Un usuario, Maxi Cabrera, compartió también una escena similar que le tocó vivir: “Me pasó en aeropuerto de Miami. Llegamos a Migraciones, la persona que me atiende me hace una pregunta. La miro a mi hija que es la que sabe inglés para que me traduzca, ella me mira y no me dice nada. Traducime, le digo nervioso. Te está preguntando en español papá. Jajajaj”.