Cómo hacer el arroz blanco perfecto en solo 20 minutos

Es momento de descubrir cómo preparar arroz blanco. A pesar de ser una receta básica y popular, si eres nuevo en la cocina, puede que aún no la hayas perfeccionado. No es cierto que exista una habilidad innata para cocinarlo. Si no te sale bien, simplemente puede ser por algún error en la técnica. No te preocupes, vamos a enseñarte ahora mismo.