Consultó en la calle por "la mejor saga de películas" y generó debate en redes

Las opiniones de los participantes fueron tan diversas como fervientes. Entre las franquicias más citadas se incluyeron: Star Wars, Fast & Furious, The Lord of the Rings, The Hobbit, Harry Potter y Back to the Future. Una de las respuestas sobresalientes fue: “Harry Potter, me acompañó toda la vida; Volver al Futuro comprueba que puede haber tres películas buenísimas y rompe con eso de que las segundas partes son malas”. Otros participantes mencionaron sagas como “Shrek”, “Matrix” y “El Caballero de la Noche”.

El debate no se quedó únicamente en las conversaciones callejeras. Los seguidores de Guido Cone en TikTok también expresaron sus puntos de vista sobre las franquicias citadas.

El vídeo acumuló más de 170 mil reproducciones en la plataforma social y atrajo miles de comentarios. “Nadie dijo Los juegos del hambre”, “El Señor de los Anillos”, “Para mi es El Padrino”, “Harry Potter y El Señor de los Anillos son top”, “Volver al Futuro la mejor trilogía de la historia”, “Todo fue respetable, menos Shrek, Matrix y muchísimo menos Rápidos y Furiosos”, “Toy Story (obviemos la 4)”, “La saga del Caballero de la Noche es buenísima. No sé si es la mejor, pero es mi favorita”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.