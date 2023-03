Creó un grupo de WhatsApp con sus ex parejas: el motivo

Siempre es bueno tener conocimiento sobre si las ex parejas guardan un lindo recuerdo de uno. En este sentido, muchas siguen conservando una cordial relación luego del quiebre. Esto es fundamental si uno tiene como fin analizarse a uno mismo para encontrar qué defectos tendría que cambiar antes de iniciar un nuevo vínculo. Y esto es lo que realizó una joven de Francia. Creó un grupo de Whatsapp con todas sus ex parejas para que le indicaran qué pensaban de ella y qué análisis hacían de la relación. Esto despertó toda clase de comentarios en las redes sociales.

Por medio de la cuenta de TikTok @valentina_slq, Leti publicó cómo fue diseñando el grupo y qué conclusiones arribó. “Hola chicos, he creado este grupo para saber cuál fue vuestra experiencia conmigo, lo bueno y lo malo ”, arrancó diciendo mediante un conjunto de audios. Y añadió: “sé que con algunos de vosotros tenemos mala relación, pero me hace falta para mi evolución personal saber qué es lo que más te ha gustado de mi, lo que menos y por qué, gracias”.

Ante el pedido de sus seguidores por saber que le respondieron los hombres, Leti difundió un nuevo video contando cómo continuó todo.

Con el nombre del grupo de Whatsapp: “Mis ex”, Leti aguardó por las respuestas de sus exparejas, pero Pablo, Leo y Juan reaccionaron de distintas formas, aunque a todos los unió el desconcierto. “No me jodas, Leti, porfa. Me voy de este grupo de locos”, comentó Pablo. Leo, por su lado, fue más duro con sus ahora compañeros de grupo: “no me compares con los otros dos tontos”.

No obstante, Juan se lo tomó con humor a esta la loca idea de Leti y contestó: “Como soy el único tío gracioso de este grupo voy a contestar: estar con Leti es una experiencia bastante rara porque esta chica le gusta más los Disney que su novio. Pero lo bueno es que nunca te va a poner los cuernos, o a lo mejor con Mickey Mouse”.

Los videos se viralizaron rápidamente y dieron lugar a una catarata de comentarios divertidos, la mayoría trató de convencerla de que volviera con Juan ,porque era el único que valía la pena.

“Ni Shakira se atrevió tanto”, “Les hubieras mandado un formulario de Google”, “O sea, querés carta de recomendación?”, “Mi pregunta es: ¿todavía guardas los contactos de tus ex? Yo los tengo hasta bloqueado de Gmail”, “A mí me pasó, cree el grupo pero no con mis ex ...sino con mis actuales jajaja casi me matan”, fueron algunos de los mensajes de la publicación.